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В аэропорту Усинска поставят новую радиомаячную систему

В аэропорту Усинска поставят новую радиомаячную систему

3 декабря 2020, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию радиомаячной системы инструментального захода на посадку в Усинском аэропорту. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Аэропорт города Усинск в Республике Коми обслуживает небольшие местные поселки, связанные с разработкой нефтегазовых месторождений. Воздушная гавань входит в зону ответственности авиадиспетчеров филиала «Аэронавигация Северного Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Проектом, одобренным экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено оснащение аэропорта радиомаячной системой посадки типа ILS2700 с дальномерным радиомаяком типа DME/N 2700, который установят вместо действующей системы посадки типа СП-80М с МКп-134°.

Запланированное к установке оборудование предназначено для выдачи экипажу и в систему автоматического управления воздушным судном информации о значении и знаке отклонения от номинальной траектории снижения, о местоположении относительно взлетно-посадочной полосы и для определения моментов пролета характерных точек на траектории снижения при выполнении захода на посадку и для посадки по приборам.

На трех участках на территории аэропорта будут размещены антенно-мачтовые устройство и аппаратный контейнер курсового радиомаяка, антенно-аппаратное устройство с антенной DME/NL2700 и аппаратная глиссадного радиомаяка, контрольно-выносные пункты курса и глиссады, контейнер дизельной электростанции и сама станция, а также другие необходимые объекты. Данное оборудование позволит авиадиспетчерам и экипажам воздушных судов взаимодействовать максимально эффективно.

Проектную документацию подготовили в АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

Фото: airports-online.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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