Во Владикавказе построят новую телебашню за полмиллиарда рублей

Фото: Пресс-служба Главы РСО-Алания, 14.02.2018

Вскоре во Владикавказе на улице Осетинская горка начнут строить новую телебашню, сообщает RosTender.info.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» объявила тендер на изготовление, доставку и монтаж стальных строительных конструкций антенно-мачтового сооружения для радиотелевизионной передающей станции. Стоимость предстоящих работ оценивается в 536 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 21 декабря, 24 декабря подведут его итоги.

Старая телевышка во Владикавказе была построена в 1961 году, в настоящее время она и другие сооружения передающей станции находится в неудовлетворительном состоянии. Новое сооружение обеспечит больший охват территории республики цифровым и аналоговым наземным вещанием.

Высота вышки составит 210 метров, это на 28 метров выше старой, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы РФ, выдавшей положительное заключение на проект строительства антенно-мачтового сооружения. Под строительство телебашни и других сооружений радиотелевизионной передающей станции был выделен участок площадью почти 6,5 га по адресу: улица Осетинская горка, 2.

