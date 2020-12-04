10 декабря 2020 года в 11:00 компания BIA Technologies проведет вебинар «Оптимизация планирования кабельного производства»

В условиях постоянного совершенствования производства, одним из ключевых факторов снижения производственных издержек является оптимизация процесса планирования производства. BIA Technologies разработал автоматизированную систему планирования производства кабельной продукции. С помощью решения возможно увеличить объем производства на 15-20%.

На вебинаре эксперт BIA Technologies – Михаил Красильников, расскажет о ключевых преимуществах, методах внедрения и раскроет систему ценообразования.

Подробности и регистрация по ссылке https://bia-tech.ru/регистрация-на-вебинар/

Узнайте больше о компании и ее решениях и технология в видеоролике или посетите YouTube-канал BIA Technologies