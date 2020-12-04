Новая статья в рубрике ЭНЕРГЕТИКА
4 декабря 2020, 16:20
Рубрика: Анонсы
Метки: BIA Technologies, ВЕБИНАР
Отрасль: Кабельная промышленность
10 декабря 2020 года в 11:00 компания BIA Technologies проведет вебинар «Оптимизация планирования кабельного производства»
В условиях постоянного совершенствования производства, одним из ключевых факторов снижения производственных издержек является оптимизация процесса планирования производства. BIA Technologies разработал автоматизированную систему планирования производства кабельной продукции. С помощью решения возможно увеличить объем производства на 15-20%.
На вебинаре эксперт BIA Technologies – Михаил Красильников, расскажет о ключевых преимуществах, методах внедрения и раскроет систему ценообразования.
Подробности и регистрация по ссылке https://bia-tech.ru/регистрация-на-вебинар/
Узнайте больше о компании и ее решениях и технология в видеоролике или посетите YouTube-канал BIA Technologies
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter