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4 декабря 2020, 17:55
Рубрика: Инновации
Метки: КОНЦЕРН АВТОМАТИКА
Отрасль: Электротехника
Калужский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, в четвертом квартале 2020 года успешно освоил серийный выпуск новейших уличных светодиодных светильников. Устройства обладают повышенной мощностью, высокой энергоэффективностью, экономичностью и долговечностью. Светильники прошли все необходимые испытания. Предприятие приступило к их отгрузке заказчикам.
Модельный ряд уличных светодиодных светильников, произведенных на заводе КЭМЗ, включает в себя как изделия для подсветки прилегающих территорий и второстепенной дорожной сети (светильники мощностью 40–120 Вт), так и мощные фонари для освещения дорог высоких категорий и автомагистралей (мощность до 200 Вт). Светильники разработаны с учетом всех современных требований, обладают энергоэффективностью (до 150 лм/Вт в рабочем режиме) и удобными для эксплуатации массогабаритными параметрами, а также имеют возможность интеграции с различными системами интеллектуального управления. Устройства потребляют в семь раз меньше электроэнергии, чем традиционные лампы накаливания, имеют срок службы 50 тысяч часов и гарантию эксплуатации – до пяти лет.
«По мнению экспертов, ежегодно на освещение в России тратится более ста миллиардов киловатт-часов (12% всего потребления электроэнергии), из этого объема уличное освещение расходует приблизительно 4,5 миллиарда киловатт-часов. Использование энергоэффективных светодиодных технологий вместо старых ртутных ламп позволит сократить расход электроэнергии наполовину. Новейшие уличные светильники концерна «Автоматика» способны конкурировать с аналогами как по техническим характеристикам, так и по стоимости. Мы ожидаем высокий спрос на данную продукцию», – прокомментировал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.
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