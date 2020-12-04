«Россети Ленэнерго» назвали победителя конкурса проектов памятника «Прорыв энергетической блокады», им стал заведующий кафедрой средового дизайна СПГХПА им. А. Л. Штиглица, профессор, кандидат искусствоведения, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Олег Веселицкий. Его проект в виде монументальной карты, окруженной ледяными глыбами, по которой проходят линии «Кабеля жизни», получил наивысшую оценку жюри во главе с генеральным директором «Россети» Павлом Ливинским.

«23 сентября 1942 года — день прорыва энергетической блокады Ленинграда – священная дата для энергетиков. Очень рад, что мы воплотим в жизнь многолетние планы нашей компании увековечить подвиг наших коллег, которые в тяжелейших условиях реализовали уникальный проект прокладки кабеля по дну Ладожского озера и вернули свет в осаждённый город. Благодарю всех участников, которые трудились над эскизами, правительство Ленинградской области за поддержку идеи, а также академию имени А.Л. Штиглица. В следующем году мы начнем строительство памятника по проекту победителя, он будет воздвигнут в границах мемориала «Разорванное кольцо»», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Конкурс проектов памятника «Прорыв энергетической блокады» организован «Россети Ленэнерго» в памятный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проходил в два этапа с февраля 2020 года. Архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники, а также творческие коллективы представили 24 эскизных предложения. При выборе победителя конкурсная комиссия оценивала художественную выразительность, проработку идеи, ее оригинальность, а также учет градостроительного контекста.

Церемония награждения победителей состоялась в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

«В совершенно нечеловеческих условиях энергетики реализовали блестящее инженерное решение, которое позволило выжить городу в годы блокады. Это важная история, которую мы не имеем права забывать. Правительство Ленинградской области с радостью поддержало эту замечательную инициативу. Совместно с губернатором региона было отсмотрено большое количество проектов, каждый из которых по-своему ценен и значим. Работа компании «Россети Ленэнерго» для нас очень важна, благодаря ей память о Великой Отечественной войне и подвиге ленинградцев живет и не будет оставлена нашими потомками. Предлагаю в посткарантинный период провести дополнительные выставки в музеях, рассказывающих о блокаде Ленинграда», - подчеркнул заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Все проекты участников конкурса представлены на сайте «Россети Ленэнерго» в разделе http://monument.lenenergo.ru/.

Конкурс «Прорыв энергетической блокады» организован при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургского союза художников и Санкт-Петербургского союза архитекторов.

Для справки:

Энергетическая блокада Ленинграда началась в 1941 году, когда все снабжавшие город электроэнергией гидроэлектростанции, кроме Волховской, оказались на оккупированных территориях. Прекратился подвоз топлива, часть оборудования была демонтирована и отправлена в тыл, а фашисты целенаправленно бомбили все объекты жизнеобеспечения. В результате энергетической блокады первая блокадная зима стала самой страшной для ленинградцев.

Уникальный проект по восстановлению электроснабжения города был разработан инженерами-кабельщиками «Ленэнерго» Никодимом Тумановым и Иваном Ежовым и реализован за рекордные 48 дней. 23 сентября 1942 года в осажденный Ленинград начала поступать энергия от Волховской ГЭС по кабельной линии электропередачи длиной 22,5 километра, проложенной энергетиками по дну Ладожского озера. Заработали простаивавшие без электричества оборонные предприятия, было запущено несколько трамвайных линий, и в 3000 жилых домов блокадного города появилось освещение.