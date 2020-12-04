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Завод ООО "Москабель-Обмоточные провода" получил высокую оценку от Siemens

Москабельмет,Москабель,Siemens

Москабельмет,Москабель,Siemens

Москабельмет,Москабель,Siemens

ООО «Москабель-Обмоточные провода» успешно прошло аудит всемирно известной компании Siemens, чем вновь подтвердило свое лидерство на российском рынке обмоточных проводов.

В ходе анализа всего цикла производства продукции, изготавливаемой на столичном заводе, иностранные эксперты отметили ее исключительное качество и подтвердили соответствие строгим европейским стандартам. Этих характеристик выпускаемой номенклатуры позволяет добиться система управления качеством, которая также была отмечена специалистами Siemens. На ООО «Москабель-Обмоточные провода» постоянно проводятся корректирующие и предупреждающие мероприятия. Оборудование собственной лаборатории регулярно модернизируется и обновляется. В штате компании трудятся опытные сотрудники, уровень квалификации которых постоянно повышается. Совершенно закономерно второй год подряд завод становится лидером по производительности труда.

ООО «Москабель-Обмоточные провода» первое и единственное отечественное предприятие, освоившее выпуск транспонированного провода для современных силовых трансформаторов, а также единственное в России, сертифицированное Siemens и осуществляющее поставки немецкому электротехническому гиганту.

Коллектив группы компаний гордится этой высокой экспертной оценкой, как и регулярными победами и высокими позициями предприятий ГК «Москабельмет» в различных рейтингах. От лица ГК «Москабельмет» благодарим всех сотрудников ООО «Москабель-Обмоточные провода» за профессионализм и ответственное отношение к работе. Желаем дальнейших успехов и новых свершений!

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Источник: ГК "Москабельмет"

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