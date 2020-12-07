Кузбассе взял курс на развитие цифровой инфраструктуры региона

Правительство Кузбасса заключило соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших частных инвесторов в экономике России и телекоммуникационной компанией по развитию цифровой инфраструктуры региона.

«В Кузбассе цифровизации уделяется особое внимание. Мы продолжаем разработку региональной геоинформационной системы, проводим оцифровку земель сельхозназначения, чтобы контролировать эффективность их использования, запустили платформу «Кузбасс Онлайн», с помощью которой жители могут решать вопросы, касающиеся благоустройства, образования, экологии, безопасности. Подписанные сегодня соглашения позволят нам совместно реализовать новые инвестиционные проекты, которые будут способствовать дальнейшему развитию цифровых технологий в регионе, а значит и улучшению качества жизни всех кузбассовцев», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Правительство Кузбасса и финансовая компания намерены сотрудничать по ряду направлений, включая проекты по развитию телекоммуникационной, гостиничной, транспортной инфраструктуры, сферы жилищного строительства и медицинских услуг Кузбасса, внедрении интеллектуальных информационных систем мониторинга и управления различными объектами в регионе.

В рамках подписанного соглашения намеревается наращивание масштабов цифровой деятельности. В частности, будут проработаны проекты в области путепроводного и мостового строительства, комплексной застройки жилого квартала, создания высокотехнологичной клиники и гостиницы.

В рамках развития национальной программы «Цифровая экономика РФ» Правительство Кузбасса и телекоммуникационная компания договорились о создании на территории региона тестовых зон проекта «Умный город», развитии и реализации проектов по повышению безопасности и качества городской среды, созданных на основе технологий интернета вещей, облачных технологий, геоаналитики, искусственного интеллекта, а также запуске программ по повышению уровня доступности цифровых услуг и финансовых сервисов для населения региона.

Инвестиции ведущей российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов в цифровую инфраструктуру Кузбасса до конца 2022 года составят более двух миллиардов рублей.

Кузбасс — важнейший промышленный регион Сибири, с огромным потенциалом по использованию инноваций для повышения эффективности ключевых отраслей экономики. Правительство Кузбасса совместно с участниками соглашения определили наиболее актуальные для области направления для цифровизации, в которых будут использоваться экспертиза, ресурсы и компетенций для реализации ключевых областных и федеральных программ, связанных с цифровой экономикой. Совместная работа будет способствовать привлечению инвестиций в регион, росту благосостояния и комфорта жизни населения Кемеровской области в целом.

В числе пилотных площадок проекта «Умный город» — Междуреченск, здесь продолжится реализация ряда «умных» решений. Среди них внедрение системы дистанционного сбора данных приборов учета, которая полностью автоматизирует и сделает прозрачным процесс формирования счетов на оплату услуг ЖКХ, снизит коммерческие потери и увеличит собираемость платежей; системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности, которая позволит контролировать правонарушения; системы экологического мониторинга, которая будет собирать информацию о качестве воздуха в атмосфере (анализ температуры, влажности, атмосферного давления, газоанализатор) и др.

Министерство цифрового развития и связи Кузбасса