Legrand представит свои решения на "ЦОД-2020"

Группа Legrand представит свои решения на 15-й международной конференции «ЦОД-2020», которая пройдёт в Москве в формате онлайн 10 декабря 2020 года. В рамках мероприятия Роман Цветаев, технический эксперт Legrand по ЦОД, выступит с презентацией на тему «Оборудование Legrand для ЦОД. Новинки модельного ряда» и расскажет о комплексе передовых решений компании для дата-центров. Также в рамках церемонии награждения финалистов профессиональной премии в области дата-центров RUSSIAN DATA CENTER AWARDS Паскаль Деконс, генеральный директор Legrand Россия и СНГ, объявит и поздравит одного из победителей.

В рамках презентации будет анонсирован источник бесперебойного питания (ИБП) Keor MOD. Архитектура ИБП - децентрализованная на основе самостоятельных силовых модулей с применением инновационных технологий, например, беспроводной системы структурированного распределения питания внутри источника бесперебойного питания, а также внутри силового модуля. В основе устройства лежат инновационные и запатентованные технологии, такие как беспроводная система структурированного распределения питания внутри силового модуля, поворотный touch-screen экран, уменьшенный модуль питания 25 кВт на основе двухъядерного процессора ARM A19 с технологией управления «System On Сhip», а также наличие функции горячей замены силовых модулей и батарей. Модули можно подключать до 24 штук параллель, создавая систему мощностью до 600 кВт. В модели Keor MOD 125 кВА могут использоваться внутренние аккумуляторные батареи для экономии на внешнем батарейном массиве.

Также среди интересных новинок - новая платформа серверных и телекоммуникационных шкафов Minkels Nexpand позволяет оптимизировать управление воздушным потоком в стойке, тем самым повышая энергоэффективность ЦОД. Это достигается во многом благодаря модульной архитектуре крыши шкафов. Такое решение обеспечивает качественный ввод кабеля и даёт возможность наращивать его количество по мере необходимости, заполняя почти всю глубину шкафа с двух сторон.

Интеллектуальные блоки распределения питания (iPDU) Raritan позволяют управлять инфраструктурой ЦОД, осуществляя дистанционный мониторинг параметров электропитания и состояния окружающей среды в режиме реального времени. Для сбора информации к каждому блоку можно подключить до 32 датчиков.

Шинопровод Starline упрощает распределение электропитания в машинных залах ЦОД и на высоконагруженных участках. Конструкция этого решения позволяет устанавливать блоки отбора мощности в любом свободном месте без применения инструментов, отключения шинопровода и воздействия на соседние блоки.

Ежегодная международная конференция «ЦОД» — центральная российская площадка, которая объединяет профессионалов, работающих с дата-центрами. Каждый год форум собирает представителей отрасли со всей страны, чтобы обменяться знаниями и опытом, обсудить последние технологические тренды, ситуацию на рынке и перспективы развития индустрии. Главными темами «ЦОД-2020» станут новые вызовы и возможности, связанные с пандемией, цифровая экономика и облачные сервисы.

Зарегистрироваться на конференцию «ЦОД-2020» можно по ссылке: http://www.dcforum.ru/konferentsia