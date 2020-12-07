Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта провели работы на участках линий электропередачи 110 кВ № 9 и № 10, проходящих по акватории Воронежского водохранилища. Данные ЛЭП обеспечивают энергоснабжение ряда крупных промышленных потребителей, включая испытательный полигон КБХА, тепличного комплекса, жителей Советского района Воронежа, а также микрорайонов Малышево, Первое Мая, Тепличный, Тенистый.

Две бригады специалистов Воронежэнерго в составе 14 человек с использованием плавсредств осмотрели переход ЛЭП через водоем протяженностью свыше двух километров и провели техобслуживание воздушной линии. В ходе работ энергетики заменили 18 дефектных и дополнительно установили 24 специальных изоляторов, предохраняющих гирлянды от загрязнения птицами. На опорах ЛЭП было смонтировано более 20 птицезащитных устройств – они также позволяют не допустить загрязнение гирлянд изоляторов птицами, предотвращая тем самым отключение линий электропередач.

«Опоры ЛЭП в акватории водохранилища – излюбленное место отдыха птиц. Своевременное выполнение ремонтных работ на этих участках ЛЭП очень важно. Высоковольтные линии № 9 и № 10 отвечают не только за электроснабжение большого количества потребителей правобережья Воронежа. Данное оборудования является частью энергокольца, которое позволяет обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей в различных режимах работы сети», - подчеркнул главный инженер «Россети Центр Воронежэнерго» Алексей Бурков.

Специалисты Воронежэнерго постоянно реализуют мероприятия, направленные на поддержание технической исправности объектов электросетевого комплекса региона. В общей сложности с начала года энергетики отремонтировали более 1,9 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, провели на ЛЭП замену свыше 32 тыс. изоляторов и 8,25 км грозозащитного троса. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности более 1,4 тыс. га трасс ЛЭП различного уровня напряжения. Всего за 10 месяцев на ремонты было направлено порядка 470 млн. рублей.