В Правительстве обсудили энергоснабжение Баимского ГОКа

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев и Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провели совещание по вопросам энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината.

Как напомнил Юрий Трутнев, по итогам поездки на Дальний Восток Председатель Правительства Михаил Мишустин дал поручение Минвостокразвития совместно с Минэнерго, Минфином, Минпромторгом, Минтрансом, ПАО «РусГидро», госкорпорацией «Росатом», ПАО «Новатэк», правительством Чукотского автономного округа, ООО «ГДК “Баимская”» доработать и внести в Правительство комплексный план реализации инвестиционных проектов по освоению Баимской рудной зоны.

В рамках исполнения поручения было проработано 11 вариантов энергоснабжения Баимского ГОКа с заявленной мощностью 251 МВт.

С учётом условий формирования баланса мощности энергосистем Магаданской области и Чаун-Билибинского энергоузла, технологической реализуемости мероприятий и тарифных последствий для потребителей определён вариант энергоснабжения Баимского ГОКа: было принято решение о сооружении ТЭС в порту у мыса Наглёйнын и подстанции 220 кВ.

Госкорпорацией «Росатом» предложена схема электрификации Баимской рудной зоны посредством применения около мыса Наглёйнын четырёх модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ) с реакторной установкой РИТМ-200 и резервного МПЭБ для обеспечения циклической замены на время перегрузки и ремонта. Была отмечена возможность применения резервного МПЭБ в качестве источника замещающей мощности для ПЭБ «Академик Ломоносов».

«Мы только начали строить атомные блоки. Предложения по установке плавучих блоков “Росатомом” сделаны ряду зарубежных государств. Понятно, что одного блока, чтобы мы продавали такие модули, недостаточно. А их дальнейшее тиражирование создаёт возможность для России открыть ещё одну рыночную нишу, в которой пока ещё никого нет», – заметил Юрий Трутнев.

Кроме того, отмечается необходимость дополнительной проработки вопросов, связанных с параметрами генерирующего оборудования, тарифными последствиями, а также уточнение мероприятий по реализации схемы внешнего электроснабжения в связи с изменённой нагрузкой Баимского ГОКа.

«Если между двумя большими и ответственными компаниями, такими как ПАО “Новатэк” и госкорпорация “Росатом”, возникает конкуренция за предоставление энергии под инвестиционный проект, это значит, что у нас работают правильные механизмы. Проект рассматривался Председателем Правительства на Дальнем Востоке, и окончательное решение будет принято после обсуждения с Михаилом Владимировичем Мишустиным», – резюмировал итоги совещания Юрий Трутнев.

«Необходимо, чтобы инвестор определился с техническими заданиями и параметрами проекта, обозначил желаемые объёмы мощности. Всё это следует зафиксировать в документе официально. Также должен быть разработан паспорт инвестиционного проекта. Энергетики готовы построить необходимые генерирующие мощности по заказу инвестора», – отметил Александр Новак.

По итогам совещания дано поручение Минэнерго и Минвостокразвития совместно с ПАО «Новатэк» и госкорпорацией «Росатом» провести детальный анализ двух представленных на совещании вариантов энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината с указанием капитальных затрат, источников финансирования, тарифов, сроков сдачи объектов, указанием рисков по изменению тарифов на длительный срок.

В совещании приняли участие директор департамента промышленности, энергетики и транспорта Правительства Кирилл Лысогорский, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Министр энергетики Николай Шульгинов, заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королёв, представители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций и госкомпаний.