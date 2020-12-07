ПАО "Газпром" газифицирует в предстоящие пять лет 51 населенный пункт в Вологодской области, вложив 22,4 млрд рублей. Соответствующие обязательства указаны в программе развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы, говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома".

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 22,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно документу, компания завершит реализацию проекта строительства газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС) к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра. Предусмотрено сооружение газопроводов-отводов с ГРС к городам Устюжна, Харовск и Череповец, поселку Туровец, а также более 350 км межпоселковых газопроводов.

В результате будут созданы условия для газификации 51 населенного пункта в Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Вытегорском, Кадуйском, Кирилловском, Сокольском, Тарногском, Тотемском, Усть-Кубинском, Устюженском, Харовском и Череповецком районах области, а также Зашекснинского района города Череповца. В шесть из них - Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кирилловский, Устюженский и Харовский - сетевой газ придет впервые.

Кроме того, компания проведет техническое перевооружение пяти ГРС для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Вологодском, Грязовецком и Череповецком районах. Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 9,85 тыс. домовладений, 25 котельных.

В настоящее время действует программа на 2016-2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 61,1%, в том числе городов - 87,3%, сельской местности - 21,9%, добавили в компании.