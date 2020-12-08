Ростех создал мощные антиковидные обеззараживатели для офисов

Научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП) Ростеха начал производство мощных и незаметных устройств очистки воздуха и поверхностей, которые сочетают в себе функции рециркулятора и УФ-излучателя. Продукция предназначена для использования в офисах и цехах, где будет монтироваться на потолке. Поставки планируется начать в начале 2021 года.

В режиме рециркуляции устройство способно очищать 250 кубометров воздуха в час. В приборе используются малошумные вентиляторы и специальные безозоновые бактерицидные лампы, поэтому у обеззараживателя нет противопоказаний. Сочетание рециркуляции и открытого УФ-излучателя позволяет проводить мощное воздействие на микрофлору окружающего пространства, делая ее безопасной максимально быстро и эффективно.

«На данный момент мы выпустили опытную партию приборов, с начала нового года начнем первые поставки. Планируем производить около тысячи устройств в месяц. Основные потребители такой техники – организации и предприятия, которые не могут отправить персонал на удаленку и озабочены тем, как обезопасить сотрудников на рабочих местах в период пандемии. При этом оборудование абсолютно безопасно для людей и может работать в их присутствии, позволяя бороться с патогенами здесь и сейчас», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Заявки на новые обеззараживающие устройства уже поступают от муниципальных учреждений Новосибирской области.

Особенностью обеззараживателей от НИИЭП, который входит в контур управления холдинга «Технодинамика» – управляющей организации АО «НПК «Техмаш», является возможность их легкого монтажа в потолочные конструкции, не изменяя привычный вид помещений. В настоящее время в разработке находятся несколько моделей облучателей разной мощности для работы как в больших, так и маленьких помещениях. Также прорабатывается возможность крепления не только на потолок, но и к полу и стенам.