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Ростех создал мощные антиковидные обеззараживатели для офисов

Ростех создал мощные антиковидные обеззараживатели для офисов

8 декабря 2020, 14:25
Рубрика: Инновации
Метки: ТЕХНОДИНАМИКА, РОСТЕХ, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19
Отрасль: Электротехника 
Источник: Ростех

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Научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП) Ростеха начал производство мощных и незаметных устройств очистки воздуха и поверхностей, которые сочетают в себе функции рециркулятора и УФ-излучателя. Продукция предназначена для использования в офисах и цехах, где будет монтироваться на потолке. Поставки планируется начать в начале 2021 года. 

В режиме рециркуляции устройство способно очищать 250 кубометров воздуха в час. В приборе используются малошумные вентиляторы и специальные безозоновые бактерицидные лампы, поэтому у обеззараживателя нет противопоказаний. Сочетание рециркуляции и открытого УФ-излучателя позволяет проводить мощное воздействие на микрофлору окружающего пространства, делая ее безопасной максимально быстро и эффективно. 

«На данный момент мы выпустили опытную партию приборов, с начала нового года начнем первые поставки. Планируем производить около тысячи устройств в месяц. Основные потребители такой техники – организации и предприятия, которые не могут отправить персонал на удаленку и озабочены тем, как обезопасить сотрудников на рабочих местах в период пандемии. При этом оборудование абсолютно безопасно для людей и может работать в их присутствии, позволяя бороться с патогенами здесь и сейчас», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко

Заявки на новые обеззараживающие устройства уже поступают от муниципальных учреждений Новосибирской области. 

Особенностью обеззараживателей от НИИЭП, который входит в контур управления холдинга «Технодинамика» – управляющей организации АО «НПК «Техмаш», является возможность их легкого монтажа в потолочные конструкции, не изменяя привычный вид помещений. В настоящее время в разработке находятся несколько моделей облучателей разной мощности для работы как в больших, так и маленьких помещениях. Также прорабатывается возможность крепления не только на потолок, но и к полу и стенам.

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Источник: Ростех

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