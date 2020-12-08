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Siemens Energy предоставит Uniper новую технологию стабилизации энергосетей Великобритании

Siemens Energy предоставит Uniper новую технологию стабилизации энергосетей Великобритании

8 декабря 2020, 17:11
Рубрика: За рубежом
Метки: СИМЕНС, Siemens, ТЕХНОЛОГИИ
Источник: ТАСС

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Siemens Energy заключила контракт с германским концерном Uniper на предоставление новой технологии вращающегося стабилизатора энергосетей на объектах в Великобритании, говорится в сообщении Siemens Energy.

"Siemens Energy заключила контракт с Uniper на поставку технологии вращающегося стабилизатора энергосетей на двух объектах в Великобритании. Эта новая технология позволит Uniper предоставлять услуги по обеспечению стабильности системному оператору National Grid ESO, генерируя инерцию, которая помогает сбалансировать частоту сети, не генерируя энергию", - сказано в сообщении.

Siemens Energy поставит и установит два новых синхронных конденсатора. Оба проекта должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

В компании ожидают, что данная технология внесет важный вклад в обеспечение стабильности электросетей в Великобритании, обеспечит безопасность поставок энергии и позволит интегрировать большее количество возобновляемых источников энергии в энергосистему.

Фото: industryprojectstechnology.com

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Источник: ТАСС

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