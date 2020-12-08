Старейший метромост России ожидает реконструкция

На Смоленском метромосту в Москве вскоре начнутся работы по ремонту и реконструкции, сообщает RosTender.info.

Администрация Московского метрополитена объявила тендер на восстановление конструкций моста. Стоимость работ оценивается в 278,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 25 декабря, в этот же день подведут итоги закупки. На выполнение работ подрядчику отведут 2 года и 1 месяц.

Мост через реку Москва расположен на перегоне между станциями «Смоленская»-«Киевская» Филевской линии. Смоленский метромост является первым и старейшим метромостом в России. Движение по нему открыли в 1937 году. Метромост – двухпутный, ширина между путями - около 3,6 метра. В основе моста находятся две пологие главные арки, длиной 150 метров.

Авторы проекта – инженеры Н.П. Поликарпов, П.К. Антонов, архитекторы - братья Константин Яковлев и Юрий Яковлев. В 1978 году подходы к мосту накрыли шумопоглощающим коробом. Открытыми остались только участки над набережными и над рекой. По информации на сайте мэра Москвы, Смоленский метромост часто появляется в кино. Он снялся более чем в 10 фильмах, в том числе «Берегись автомобиля», «Верные друзья» и «Джентльмены удачи».



Фото: mos.ru