В Волгограде начали менять контактную сеть скоростного трамвая

В Волгограде начаты работы по замене контактной сети скоростного трамвая. Обновление электросетевого хозяйства, снабжающего энергией подвижной состав, началось на участке между станциями «ВгТЗ» и «Больница Ильича».

— На этом участке рабочие установят более 50 новых опор, — рассказали V1.RU в администрации Волгограда. — Подрядчики сейчас завершают устройство котлованов под установку новых матч для крепления проводов. Прямостоечные опоры, которые были установлены вдоль трамвайных путей более 30 лет назад, будут заменены на современные фланцевые, которые отличаются большей прочностью и удобством в обслуживании. Для разгрузки опор питающие кабели системы видеонаблюдения и волоконно-оптические линии связи, которые сейчас размещены непосредственно на кронштейнах, в дальнейшем будут убраны в кабельную канализацию вдоль путей под землей.

Напомним, аукцион на право выполнения работ выиграло МБУ «Северное». В целом же реконструкция путей и системы электроснабжения скоростного трамвая оценивается в 2 миллиарда 238 миллионов рублей. Предполагается, что в результате строительства скоростного маршрута время оборотного рейса будет сокращено с 90 до 70 минут. Интервал в час пик будет уменьшен с четырех до трех минут. При этом скорость вырастет с 21,6 до 26 км/ч. Пассажиропоток увеличится с 7,3 миллиона до 30 миллионов человек.

Реконструкция линии скоростного трамвая предусматривает полную замену рельсошпальной решетки протяженностью 21 км в однопутном исчислении от конечной станции «ВгТЗ» в Тракторозаводском районе до улицы Землянского в Центральном районе. Для обеспечения работы электротранспорта обновление проходит участками — в рамках первого этапа реконструируется линия от станции «ВгТЗ» до станции «Стадион "Монолит"». Сроки окончания первого этапа работ будут зависеть от погодных условий и ограничений, накладываемых противоэпидемиологическими мероприятиями. Плановая дата — первый квартал 2021 года.

Фото: Петр Лукашин