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Стадион "Москвич" ждёт масштабная реконструкция

Стадион Москвич ждёт масштабная реконструкция

9 декабря 2020, 13:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: egrz.ru

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ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» повторно рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию футбольного стадиона «Москвич», строительство стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятий легкой атлетикой. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

История спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» Департамента спорта города Москвы началась в 1961 году, когда Постановлением Президиума Всесоюзного Совета добровольных спортивных обществ профсоюзов коллективу физической культуры Московского завода малолитражных автомобилей (МЗМА, позднее АЗЛК) было присвоено наименование «Спортивный клуб». В спортклубе могли заниматься рабочие завода и жители района Текстильщики. Уже в семидесятые годы здесь построили стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, спортплощадками, Ледовым дворцом и Дворцом спорта.

Проектом, одобренным Московской государственной экспертизой, предусмотрено строительство четырехэтажного здания, установка футбольного поля с поливом и обогревом, а также крытых трибун, которые вместят больше четырех тысяч зрителей. Здесь также обустроят подтрибунное пространство с раздевалками для спортсменов, кафетериями и стрелковой галереей на подземном уровне. Кроме того, на прилегающей территории оборудуют автостоянку, высадят деревья и кустарники.

Застройщик - КП «Большая спортивная арена «Лужники». Проектную документацию подготовили ООО «Меркурий», ООО «Проект Алион», ООО «Магнум», ООО ГК «СОЮЗПРОЕКТСТРОЙ», ООО «ИНФОМАТ», ООО «Мульти Солюшенс», АО «ЦНИИПромзданий», ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ» и ООО «ПСК ВП-Инжиниринг».

Фото: ooo-merkury.ru

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Источник: egrz.ru

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