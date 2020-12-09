Стадион "Москвич" ждёт масштабная реконструкция

ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» повторно рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию футбольного стадиона «Москвич», строительство стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятий легкой атлетикой. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

История спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» Департамента спорта города Москвы началась в 1961 году, когда Постановлением Президиума Всесоюзного Совета добровольных спортивных обществ профсоюзов коллективу физической культуры Московского завода малолитражных автомобилей (МЗМА, позднее АЗЛК) было присвоено наименование «Спортивный клуб». В спортклубе могли заниматься рабочие завода и жители района Текстильщики. Уже в семидесятые годы здесь построили стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, спортплощадками, Ледовым дворцом и Дворцом спорта.

Проектом, одобренным Московской государственной экспертизой, предусмотрено строительство четырехэтажного здания, установка футбольного поля с поливом и обогревом, а также крытых трибун, которые вместят больше четырех тысяч зрителей. Здесь также обустроят подтрибунное пространство с раздевалками для спортсменов, кафетериями и стрелковой галереей на подземном уровне. Кроме того, на прилегающей территории оборудуют автостоянку, высадят деревья и кустарники.

Застройщик - КП «Большая спортивная арена «Лужники». Проектную документацию подготовили ООО «Меркурий», ООО «Проект Алион», ООО «Магнум», ООО ГК «СОЮЗПРОЕКТСТРОЙ», ООО «ИНФОМАТ», ООО «Мульти Солюшенс», АО «ЦНИИПромзданий», ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ» и ООО «ПСК ВП-Инжиниринг».

Фото: ooo-merkury.ru