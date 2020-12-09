Выпуском специализированного оборудования и разработкой новых технологий для развития радиоэлектронной промышленности России займутся на базе радиотехнического кластера в Курской области, сообщил ТАСС председатель стратегического комитета УК Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) Андрей Канунников.

"В планах формирование на базе научно-производственного электротехнического кластера радиотехнического кластера со специализацией "Электротехническое коммутационное оборудование и технологии для развития радиоэлектронной промышленности России". В соответствии с требованиями законодательства в составе участников кластера должно быть не менее 10. Состав еще определяется - это будут представители производственных отраслей, науки и инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

Одной из главных составляющих кластера станет инжиниринговый центр, который создает КЭАЗ. Среди задач центра - разработка и постановка на производство новых линеек современных аппаратов, привлечение в кластер инвесторов и разработчиков со своими проектами.

"Это мера, [создание радиотехнического кластера], значима для всего российского промышленного комплекса. Там будут разрабатывать новые продукты и решения, проводить сертификацию", - добавил Канунников.

Идею создания при поддержке Минпромторга РФ в Курской области радиотехнического кластера, включающего предприятия по производству современной электроники, власти региона озвучили в ноябре в ходе визита министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Отмечалось, что в перспективе созданный кластер сможет полностью закрыть спрос на электротехническую продукцию в России.