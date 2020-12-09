В Санкт-Петербурге построят жилой комплекс за 3,1 млрд рублей

Сбербанк предоставит проектное финансирование в размере 3,1 млрд рублей Группе компаний (ГК) «Евроинвест Девелопмент». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что средства направят на строительство жилого комплекса (ЖК) «ID Кудрово-3» в Санкт-Петербурге.

Согласно проекту, общая площадь ЖК составит 61,18 тысяч кв. метров. Комплекс будет расположен на закрытой территории. В домах предусмотрены колясочные и кладовые. Кроме того, рядом с ЖК появятся детский сад и многоэтажные паркинги. На территории также обустроят велопарковки, кофе-поинт и многофункциональное помещение площадью 120 кв. метров.

По словам старшего вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова, в 2020 году банк уже профинансировал на 1,3 млрд рублей строительство ЖК «ID Кудрово». «Сегодня мы продолжаем наше сотрудничество с ГК “Евроинвест Девелопмент” по направлению жилищного строительства. Эта сделка, как и предыдущая, реализована с применением программы льготного кредитования Минэкономразвития "8,5"», — прокомментировал старший вице-президент.

Ранее «СГ» сообщала, что Банк ДОМ.РФ профинансирует на 4,4 млрд рублей строительство ЖК «Friends» в Санкт-Петербурге.