 
Инвестиции (проекты)

В Санкт-Петербурге построят жилой комплекс за 3,1 млрд рублей

В Санкт-Петербурге построят жилой комплекс за 3,1 млрд рублей

9 декабря 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
230

Сбербанк предоставит проектное финансирование в размере 3,1 млрд рублей Группе компаний (ГК) «Евроинвест Девелопмент». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что средства направят на строительство жилого комплекса (ЖК) «ID Кудрово-3» в Санкт-Петербурге.

Согласно проекту, общая площадь ЖК составит 61,18 тысяч кв. метров. Комплекс будет расположен на закрытой территории. В домах предусмотрены колясочные и кладовые. Кроме того, рядом с ЖК появятся детский сад и многоэтажные паркинги. На территории также обустроят велопарковки, кофе-поинт и многофункциональное помещение площадью 120 кв. метров.

По словам старшего вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова, в 2020 году банк уже профинансировал на 1,3 млрд рублей строительство ЖК «ID Кудрово». «Сегодня мы продолжаем наше сотрудничество с ГК “Евроинвест Девелопмент” по направлению жилищного строительства. Эта сделка, как и предыдущая, реализована с применением программы льготного кредитования Минэкономразвития "8,5"», — прокомментировал старший вице-президент.

Ранее «СГ» сообщала, что Банк ДОМ.РФ профинансирует на 4,4 млрд рублей строительство ЖК «Friends» в Санкт-Петербурге.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В наукограде Кольцово под Новосибирском построят конгресс-холл 09.12.2020
В наукограде Кольцово под Новосибирском построят конгресс-холл
В Якутии и Хабаровском крае модернизируют инфраструктуру для тушения крупных природных пожаров 09.12.2020
В Якутии и Хабаровском крае модернизируют инфраструктуру для тушения крупных природных пожаров
Одобрен 15-летний план развития Лебединского ГОКа 09.12.2020
Одобрен 15-летний план развития Лебединского ГОКа
В ОЭЗ 09.12.2020
В ОЭЗ "Грозный" построят завод по производству оборудования канатных дорог
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно