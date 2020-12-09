В наукограде Кольцово под Новосибирском построят конгресс-холл

Многофункциональный центр в наукограде Кольцово под Новосибирском построят в 2023 году. Его открытие приурочено к созданию Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), сообщила в среду в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

"Что касается многофункционального культурного центра в рабочем поселке Кольцово, по сути это конгресс-холл. В 2023 году данный объект должен быть сдан. Мы рассчитываем, что к моменту открытия нашего флагмана в рамках проекта Академгородок 2.0 - ЦКП "СКИФ" - двери нашего многофункционального центра будут распахнуты для всех гостей", - сказала Мануйлова.

По ее словам, был проведен конкурс по выбору проекта с участниками со всей страны, в котором было около 20 участников. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации за счет муниципалитета. На само строительство власти рассчитывают получить софинансирование из федерального бюджета. Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева ранее сообщала, что планируется включить данный проект в нацпроект "Культура". Ориентировочная стоимость объекта - около 1,5-2 млрд рублей.

Проект ЦКП "СКИФ" создается по национальному проекту "Наука" с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как "Академгородок 2.0".

ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 году. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.

Проект развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" разрабатывается с 2018 года после визита в Академгородок Владимира Путина. В него входит, прежде всего, более 30 взаимосвязанных проектов обновления научной инфраструктуры, а также социальные проекты, призванные улучшить среду проживания в Академгородке и его транспортную доступность. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной - до 150 млрд рублей. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тыс. до 66 тыс.