По данным французского объединения Syndicat Français des Energies Renouvelables (SER), специализирующегося в области ВИЭ, суммарная мощность французских генерирующих объектов на базе ВИЭ (ветровая, солнечная, гидро- и биогенерация) достигла 55,3 ГВт в сентябре 2020 г.

При этом мощность солнечной генерации превысила 10 ГВт, что составляет почти половину от целевого показателя в 20,1 ГВт, установленного на 2023 г. многолетней национальной энергетической программой – Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Мощность ветровой генерации достигла 17,2 ГВт (71,5% от целевого показателя в 24,1 ГВт, установленного PPE на 2023 г.), мощность гидрогенерации достигла 25,7 ГВт (+170 МВт по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.), что составляет более 99% от целевого показателя, установленного PPE, а мощность биогенерации достигла 2,15 ГВт.

В апреле 2020 г. французское правительство издало два указа, целью которых является реализация PPE, действующей на период до 2028 г., и национальной низкоуглеродной стратегии (National Low Carbon Strategy), которые впервые были опубликованы в январе 2019 г. В сентябре 2019 г. парламент Франции принял основанную на этих двух документах национальную стратегию в области энергетики и климата (Energy-Climate Act), целью которой является достижение углеродной нейтральности к 2050 г. В соответствии с национальной стратегией к 2028 г. объем ВИЭ-генерации должен быть удвоен по сравнению с 2017 г., а доля ВИЭ в конечном потреблении энергии должна достигнуть 33% к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata