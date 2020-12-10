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ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" будет построена с заходом в Великий Новгород

ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет построена с заходом в Великий Новгород

10 декабря 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: ТАСС

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Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" будет построена с заходом в Великий Новгород. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга по итогам заседания научно-технического совета ОАО "РЖД".

"На заседании в качестве основного проекта прохождения трассы магистрали между двумя конечными пунктами был выбран так называемый "Новгородский" вариант. Он предполагает строительство новой линии с подходом к Великому Новгороду. Это увеличит протяженность трассы на 21 км, но даст рост пассажиропотока почти на 1 млн пассажиров год", - говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что новый вокзал для приема скоростных поездов в городе планируется построить на месте бывших складов Северного страхового общества. Этот участок вплотную примыкает к действующей железной дороге около станции Санкт-Петербург-главный (Московский вокзал).

"На участке от станции Обухово до будущего вокзала предлагается проложить новые пути вплотную к существующей железнодорожной линии. Такой вариант окажет минимальное воздействие на городскую среду", - приводятся его слова в сообщении.

Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали было начато в 2020 году по поручению президента России. Оно ведется в рамках инвестиционной программы РЖД. Строительство Санкт-Петербургского транспортного узла, включая подъездные пути, планируется завершить до 2024 года, всей трассы - в 2027 году.

Фото: trans.ru

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Источник: ТАСС

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