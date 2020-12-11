В подмосковном Талдоме
11 декабря 2020, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Лестничные лотки серии LESTA IEK® предназначены для организации кабельных трасс на объектах коммерческого, промышленного и гражданского строительства с высокими требованиями к нагрузке и стойкости к коррозии.
Благодаря уникальному запатентованному конструктиву лестничные лотки LESTA IEK® имеют превосходные прочностные характеристики. Широкий размерный ряд и полный ассортимент аксессуаров позволяют с помощью лотков LESTA IEK® создать кабельную трассу любой сложности.
Производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область) на высокотехнологичных линиях ведущих зарубежных компаний, что обеспечивает стабильное качество готовой продукции.
Преимущества лестничных лотков LESTA IEK®
Технические характеристики лестничных лотков LESTA IEK®
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