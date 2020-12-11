Лестничные лотки серии LESTA IEK® предназначены для организации кабельных трасс на объектах коммерческого, промышленного и гражданского строительства с высокими требованиями к нагрузке и стойкости к коррозии.

Благодаря уникальному запатентованному конструктиву лестничные лотки LESTA IEK® имеют превосходные прочностные характеристики. Широкий размерный ряд и полный ассортимент аксессуаров позволяют с помощью лотков LESTA IEK® создать кабельную трассу любой сложности.

Производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область) на высокотехнологичных линиях ведущих зарубежных компаний, что обеспечивает стабильное качество готовой продукции.

Преимущества лестничных лотков LESTA IEK®

Высокие показатели безопасной рабочей нагрузки.

Запатентованное техническое решение.

Соединение лонжерона и перекладины методом клинчинга.

Аксессуары с радиусом поворота 300 и 600 мм.

Широкий ассортимент.

Срок эксплуатации 20 лет, гарантия 3 года.

Технические характеристики лестничных лотков LESTA IEK®