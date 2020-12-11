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Лестничные лотки серии LESTA IEK® – уникальный конструктив для сложных решений

Лестничные лотки серии LESTA IEK® – уникальный конструктив для сложных решений

11 декабря 2020, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Лестничные лотки серии LESTA IEK® предназначены для организации кабельных трасс на объектах коммерческого, промышленного и гражданского строительства с высокими требованиями к нагрузке и стойкости к коррозии.

Благодаря уникальному запатентованному конструктиву лестничные лотки LESTA IEK® имеют превосходные прочностные характеристики. Широкий размерный ряд и полный ассортимент аксессуаров позволяют с помощью лотков LESTA IEK® создать кабельную трассу любой сложности.

Производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область) на высокотехнологичных линиях ведущих зарубежных компаний, что обеспечивает стабильное качество готовой продукции.

Преимущества лестничных лотков LESTA IEK®

  • Высокие показатели безопасной рабочей нагрузки.
  • Запатентованное техническое решение.
  • Соединение лонжерона и перекладины методом клинчинга.
  • Аксессуары с радиусом поворота 300 и 600 мм.
  • Широкий ассортимент.
  • Срок эксплуатации 20 лет, гарантия 3 года.

Технические характеристики лестничных лотков LESTA IEK®

  • Ширина: 200-600 мм.
  • Высота: 55, 80, 100 и 150 мм.
  • Длина: 3000 и 6000 мм.
  • Толщина: 1,0; 1,2; 1,5 мм.

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Источник: Группа компаний IEK

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