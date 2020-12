Представляем Вашему вниманию материалы Информационного фонда «Мировая электроэнергетика» Ассоциации «НП Совет рынка» за ноябрь 2020 года.

Информационный фонд «Мировая электроэнергетика» Ассоциации «НП Совет рынка» предназначен для ознакомления с основными направлениями развития мировой электроэнергетики. В информационном фонде собираются обзоры международных отраслевых организаций, отчёты национальных регуляторов, нормативно-правовые акты, статистика, научные статьи, материалы конференций и рабочих групп.

В ноябре 2020 года в Информационном фонде «Мировая электроэнергетика» (ИФ) размещены следующие материалы об электроэнергетической отрасли зарубежных стран:

Развитие синей экономики: морская возобновляемая энергетика (Fostering a blue economy: Offshore renewable energy)

Доклад Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) о перспективах использования оффшорных возобновляемых источников энергии, включая ветряную и солнечную энергию в открытом море, а также новые технологии использования энергии океана. Например, оффшорные ветряные вышки с фиксированными или плавающими фундаментами и плавучие солнечные фотоэлектрические (ФЭ) массивы могли бы обеспечивать энергоснабжение существующей морской нефтегазовой промышленности, малых островных развивающихся государств и др.

Стратегия ЕС по использованию потенциала оффшорных возобновляемых источников энергии для климатически нейтрального будущего (An EU Strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future)

В европейской стратегии отмечается, что оффшорные ВИЭ относятся к числу технологий с наибольшим потенциалом расширения. По оценкам Комиссии, следует поставить цель увеличения мощности морских ВЭС с 12 ГВт до 60 ГВт морского ветра и не менее 1 ГВт энергии океана к 2030 году, считать достижимой цель к 2050 году - 300 ГВт и 40 ГВт установленной мощности, соответственно.

Отчет о розничных рынках электроэнергии Австралии 2019-20 (Annual retail markets report 2019–20)

AER сообщает о показателях розничного энергетического рынка и энергетических компаниях, включая информацию о ценах на розничном рынке, отключениях потребителей за неоплату , частоте и скорость смены поставщика, клиентский сервис и удовлетворенность потребителей сбытовыми компаниями.

Ежегодный отчет об эффективности работы операторов магистральных сетей Австралии (Annual Benchmarking Report 2020: Electricity transmission network service providers)

Австралийский регулятор энергетики ежегодно проводит и публикует итоги анализа эффективности работы компаний, управляющих магистральными сетями, методом эталонных затрат. В Австралии пять операторов магистральных сетей- Powerlink, Transgrid, AusNet Services, ElectraNet, TasNetworks. Каждые пять лет сетевые компании направляют регулятору свои бизнес-планы для оценки их деятельности. Кроме того, они ежегодно устанавливают тарифы на пользование сетью. Услуги операторов магистральной сети в среднем составляют 7-10% счета конечного потребителя.

Ежегодный отчет об эффективности работы операторов распределительных сетей Австралии (Annual Benchmarking Report 2020: Electricity distribution network service providers)

Австралийский регулятор энергетики ежегодно проводит и публикует итоги анализа эффективности работы компаний, управляющих распределительными сетями, методом эталонных затрат. Доля сетевых тарифов в конечной цене для потребителя значительна и составляет от 7-10% (магистральные сети), 30-40% (распред. сети). В Австралии 13 операторов распределительных сетей: AusNet Services, ActewAGL, Ausgrid, CitiPower, Jemena, Endeavour Energy, Energex, Essential Energy, Ergon Energy, Powercor, SA Power Networks, TasNetworks, United Energy.

Программа RIIO-2 для операторов магистральных сетей электроэнергии, операторов газовых сетей, системного оператора (финальное решение) (RIIO-2 Final Determinations for Transmission and Gas Distribution network companies and the Electricity System Operator)

Новая программа контроля за расходами сетевых компаний электроэнергии и газа RIIO-2 предусматривает создание "мощной инфраструктуры зеленой энергетики по самой низкой цене для потребителей при одновременном предоставлении услуг, в которых они нуждаются". Программа предусматривает 5-летний контроль цен RIIO-2 (с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2026 года) для операторов магистральных сетей электроэнергии, и операторов газовых сетей, а также системного оператора (его бизнес-план принимается на 2 года). В финальном решении регулятора подробно описан весь процесс принятия новой программы, перечислены показатели деятельности и задачи, которые должны соблюдаться компаниями, объем прибыли, инвестиций в инновации и т.д. Программа предусматривает объем инвестиций в энергетические сети и системного оператора в размере 30 млрд фунтов, с возможностью дополнительных инвестиций в размере 10 млрд.

Описание проекта H100 Fife (Gas NIC Submission: H100 Fife – SGN)

В рамках пилотного проекта H100 Fife будет построена "первая в своем роде" 100% водородная сеть в Левенмуте, в Шотландии, включающая производство и хранение водорода, дистрибуцию и поставку потребителям. Проект будет использован в том числе для декарбонизации теплоснабжения, "принятия" водорода потребителями. Проект получит финансирование в рамках ежегодного Конкурса сетевых инноваций (Network Innovation Competition), который проводится регулятором в рамках программы RIIO (контроль за доходом сетевых компаний и системного оператора в Великобритании). На портале Smarter Networks https://www.smarternetworks.org/ можно найти информацию по всем разработкам и проектам операторов магистральных и распределительных сетей электроэнергии и газа Великобритании.

Заявка на участие в Конкурсе сетевых инноваций: проект HyNTS FutureGrid (Gas NIC Submission: HyNTS FutureGrid Phase 1 – National Grid Gas Transmission)

Описание проекта компании FutureGrid, который получит финансирование в рамках Конкурса сетевых инноваций (Network Innovation Competition). FutureGrid планирует продемонстрировать, что британская Национальная газотранспортная система может быть перепрофилирована на транспортировку водорода. Первоначальная фаза включает в себя строительство автономной установки для испытания водорода с целью оценки воздействия смесей водорода на сетевую инфраструктуру.

Описание проекта Constellation (Electricity NIC Submission: Constellation – UK Power Networks)

Ожидается, что для достижения Чистого Нуля в Великобритании будет значительно увеличена доля электроэнергии, производимой распределенной генерацией, что повлияет на стабильность работы сети. В рамках проекта Constellation сетевого оператора UK Power Networks будет продемонстрирован новый подход к защите и контролю путем внедрения локальной интеллектуальной системы на подстанциях операторов распределительных сетей. Это обещает сэкономить 132 млн фунтов стерлингов потребителям электроэнергии к 2030 году.

Описание проекта RICA (Electricity NIC Submission: RICA – National Grid Electricity Transmission)

Целью проекта RICA является разработка метода использования изолированных траверс для повышения номинального напряжения на существующих опорах воздушных линий электропередач c 275 кВ до 400 кВ. Это позволит увеличить мощность, передаваемую на существующих маршрутах без замены башен. Предложено оператором магистральных сетей NGET. Проект получит финансирование по итогам ежегодного Конкурса сетевых инноваций (Network Innovation Competition).

Описание проекта Quest (Electricity NIC Submission: Quest – Electricity North West Limited)

Описание проекта Quest сетевого оператора Electricity North West Limited для получения финансирования Конкурса сетевых инноваций (Network Innovation Competition). Инновационное программное обеспечение QUEST создаст всеобъемлющую систему, которая будет управлять напряжением в распределительных сетях. Она будет координировать существующие и будущие технологии управления напряжением, обеспечивая эффективную работу сети, способствуя снижению затрат на подключение и использованию распределенной и низкоуглеродной генерации.

Гибкая атомная энергетика для систем чистой энергии (Flexible Nuclear Energy for Clean Energy Systems)

Отчет подготовлен в рамках кампании Nuclear Innovation: Clean Energy Future (NICE). Содержит обзор проектов и анализ развития атомной энергетики в Великобритании, Канаде, США, Франции, Японии, которые демонстрируют ее роль в обеспечении гибкости в энергосистеме. Для целей доклада гибкость - это способность ядерной энергетики экономически эффективно предоставлять энергетические услуги в то время и месте, где они нужны конечным пользователям.

Интерактивные карты энергосистем зарубежных стран

Австралия

Карта энергосистемы Австралии Проект Агентства по возобновляемой энергетике содержит данные об энергосистеме (генерирующие мощности, сети), возобновляемая энергетика, потенциал развития ВИЭ по источнику энергии (инсоляция, скорость ветра, погодные условия), зарядная инфраструктура электромобилей и др.

Карта Национального рынка электроэнергии Австралии Проект австралийского системного оператора помимо существующей инфраструктуры также визуализирует данные из прогнозов системной надежности и плана развития сети (ESOO, ISP)

Великобритания

Карта распределительных сетей оператора Western Power Distribution показывает пропускную способность сети и возможности подключения к основным подстанциям сети.

Франция

Карта сети Франции Портал создан системным оператором RTE и операторами распределительных сетей Франции. Карта сети отображает возможности подключения к магистральным и распределительным сетям.

США

Карта энергосистемы США Агентства энергетической информации США со всеми генерирующими станциями, магистральными ЛЭП, а также месторождениями угля, нефте- и газопроводов, информацией по инсоляции.