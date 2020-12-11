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Производством светодиодов и электрощитового оборудования займутся в Новотроицке

Производством светодиодов и электрощитового оборудования займутся в Новотроицке

11 декабря 2020, 17:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТОСЭР НОВОТРОИЦК
Отрасль: Электротехника 
Источник: RIA56

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Фото: пресс-служба администрации Новотроицка

Фото: пресс-служба администрации Новотроицка

Новотроицкий завод наладит производство светодиодов и электрощитового оборудования. Предприятие «Завод Элмон» войдет в число резидентов ТОСЭР, благодаря чему может рассчитывать на выгодные условия для развития.

Заявку на заключение соглашений о работе организации на территории опережающего социально-экономического развития одобрили 11 декабря. На заседании в администрации Новотроицка посчитали проект ООО «Завод Элмон» удачным и единогласно проголосовали за его реализацию.

Первый замминистра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбуржья Наталья Струнцова сообщила, что заявка от организации оформлена правильно. Нареканий на счет нее нет, в ближайшее время соглашение подпишут.

Стоимость нового производства составит 33 млн рублей. Для деятельности завода потребуется 24 работника.

Напомним, Новотроицк стал территорией опережающего социально-экономического развития в 2017 году. Особый статус позволяет привлекать в город инвестпроекты. Так, за два года здесь открылись восемь производств. Рабочие места получили 656 специалистов.
 

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Источник: RIA56

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