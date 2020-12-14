ГК «Akron Holding» удостоен главной премии «Коммерсантъ года 2020». Компания вошла в число победителей по версии крупнейшего регионального представительства издательского дома — «Коммерсантъ-Волга». Юбилейная пятая церемония вручения премии состоялась 10 декабря в Самаре в отеле Lotte. В церемонии приняли участие руководители крупных предприятий, собственники бизнеса, а также представители министерств Самарской области.

Премия «Коммерсантъ года» является одной из самых значимых наград для бизнеса от Издательского Дома «Коммерсантъ». Премия вручается компаниям за вклад в развитие российского или регионального предпринимательства и за выдающиеся результаты, достигнутые в сфере своей деятельности. Победители определяются решением редакционного и экспертного совета Церемонии. В этом году премия состояла из 14 номинаций, в том числе «Инвестиции», «Инфраструктура», «Перспектива», «Рост», «Модернизация», «Развитие», «Креативность» и другие.



Премия в главной номинации - «Коммерсантъ года» - была вручена ГК «Akron Holding» в лице генерального директора Морозова Павла Анатольевича за наиболее стремительный рост и высочайшую эффективность деятельности Холдинга в регионе. В этом году, ознаменовавшимся множеством различных событий в стране и мире, Akron Holding внедрил новую коммуникационную маркетинговую стратегию, сделав акцент на прозрачность бизнес-процессов, социальную и экологическую ответственность, заявив о себе как о первой в России промышленной компании полного цикла от заготовки, переработки и утилизации отходов до производства готовой продукции на основе вторичных ресурсов. В 2020 году Холдинг существенно расширил свои компетенции в сфере производства кабельно-проводниковой продукции и запустил новое направление по переработке и вторичному использованию полимерных отходов.