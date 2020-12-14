 
Контракты

Мост через старое русло Москвы-реки на ЗИЛе обойдется в 4,5 млрд рублей

Мост через старое русло Москвы-реки на ЗИЛе обойдется в 4,5 млрд рублей

14 декабря 2020, 13:55
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
326

Строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории завода имени И. А. Лихачева (АМО «ЗИЛ») начнется этой зимой, сообщает RosTender.info. Управление дорожно-мостового строительства Москвы в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для строительства моста. Максимальная цена контракта с победителем составляет 4 млрд 568 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 12 января 2021 года, итоги закупки планируют подвести 20 января.

Согласно материалам тендера, на строительство подрядчику отведут 912 дней. Таким образом, объект предполагается ввести в строй через 2 с половиной года, в 2023 году. Кроме возведения моста, исполнитель должен будет обустроить пешеходный переход. Мост обеспечит выезд транспорта с набережной Марка Шагала к проспекту Андропова и далее к тематическому парку «Остров мечты».

Напомним, что на территории закрывшегося завода ЗИЛ в Москве реализуется крупнейший проект реорганизации промзоны. В новом районе ведется строительство жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, офисов, благоустройство и озеленение территории и набережной Москвы-реки. По данным на официальном сайте мэра Москвы, площадь застройки ЗИЛа и прилегающих территорий составит 6,4 млн кв. метров недвижимости.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
14.12.2020
"Россети Кубань" и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве
В Курске построят легкоатлетический манеж за 440 млн рублей 11.12.2020
В Курске построят легкоатлетический манеж за 440 млн рублей
Фонд реновации снесет 19 многоэтажек в поселке Шишкин Лес в Новой Москве 11.12.2020
Фонд реновации снесет 19 многоэтажек в поселке Шишкин Лес в Новой Москве
В Дубне расширяют технологическую зону Федерального центра обработки данных 11.12.2020
В Дубне расширяют технологическую зону Федерального центра обработки данных
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review / КЭАЗ
+