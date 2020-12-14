Строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории завода имени И. А. Лихачева (АМО «ЗИЛ») начнется этой зимой, сообщает RosTender.info. Управление дорожно-мостового строительства Москвы в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для строительства моста. Максимальная цена контракта с победителем составляет 4 млрд 568 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 12 января 2021 года, итоги закупки планируют подвести 20 января.

Согласно материалам тендера, на строительство подрядчику отведут 912 дней. Таким образом, объект предполагается ввести в строй через 2 с половиной года, в 2023 году. Кроме возведения моста, исполнитель должен будет обустроить пешеходный переход. Мост обеспечит выезд транспорта с набережной Марка Шагала к проспекту Андропова и далее к тематическому парку «Остров мечты».

Напомним, что на территории закрывшегося завода ЗИЛ в Москве реализуется крупнейший проект реорганизации промзоны. В новом районе ведется строительство жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, офисов, благоустройство и озеленение территории и набережной Москвы-реки. По данным на официальном сайте мэра Москвы, площадь застройки ЗИЛа и прилегающих территорий составит 6,4 млн кв. метров недвижимости.

