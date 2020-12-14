 
Мероприятия

Получите бесплатный отчет об исследовании малых ГЭС Центральной Азии и Каспия

Рады сообщить, что готов отчёт, посвященный исследованию малых ГЭС стран Центральной Азии и Каспийского региона. В отчёте отражены перспективы развития малой гидроэнергетики в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Грузии, России, а также знаковые проекты строительства и модернизации малых ГЭС, в числе которых: 

  • Сардобинская МГЭС (Узбекистан)

Проект общей стоимостью 21,3 млн евро планируется завершить до конца 2022 года. Установленная мощность гидроэлектростанции будет равна 10,7 МВт. Запланирована установка двух гидроагрегатов мощностью по 5,35 МВт, а годовая производительная мощность — 41,1 млн кВт.ч.

  • МГЭС Кыргыз-Ата, МГЭС на р. Джиптик (Кыргызстан)

МГЭС Кыргыз-Ата мощностью 0,25 МВт Ноокатского района Ошской области, обе ГЭС принадлежат компании Сателлит 2005 и на данный момент находятся на стадии строительства.

  • ГЭС Торсилла (Грузия)

Мощность 1,05 МВт. Предполагаемые инвестиции: 2,1 млн долл. Проект реализуется Фондом развития энергетики Грузии. Проект на стадии поиска инвесторов.

  • Красногорские МГЭС (Россия)

Проект предусматривает строительство на реке Кубань двух малых гидроэлектростанций. Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт. Строительство началось в июне 2019 года, ввод новых гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021–2022 гг.

Получить  отчёт – https://hydropowercongress.com/otchet-o-sostoyanii-malyh-ges-tsentralnoj-azii-i-kaspijskogo-regiona/

Обращаю Ваше внимание, что наиболее перспективные проекты строительства и модернизации малых ГЭС Центральной Азии и Каспия (Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан, Таджикистан) будут обсуждаться в рамках 5-го Ежегодного Международного Конгресса и Выставки «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» (17-18 февраля 2021, Ташкент, Узбекистан).

Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Республики Узбекистана. Стратегический партнер: Узбекгидроэнерго. Бронзовый спонсор: CINK Hydro Energy.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: www.vostockcapital.com

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Фонд 14.12.2020
Фонд "Сколково" подведет итоги GreenTech Startup Booster
10 прорывных идей в энергетике как ответ на самые важные вопросы общества и экономики 14.12.2020
10 прорывных идей в энергетике как ответ на самые важные вопросы общества и экономики
РусГидро – победитель VIII Международной премии 14.12.2020
РусГидро – победитель VIII Международной премии "Малая энергетика – большие достижения"
Примите участие в опросе и получите возможность участия в выставках бесплатно или на условиях софина... 11.12.2020
Примите участие в опросе и получите возможность участия в выставках бесплатно или на условиях софина...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review / КЭАЗ
+