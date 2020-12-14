Рады сообщить, что готов отчёт, посвященный исследованию малых ГЭС стран Центральной Азии и Каспийского региона. В отчёте отражены перспективы развития малой гидроэнергетики в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Грузии, России, а также знаковые проекты строительства и модернизации малых ГЭС, в числе которых:

Сардобинская МГЭС (Узбекистан)

Проект общей стоимостью 21,3 млн евро планируется завершить до конца 2022 года. Установленная мощность гидроэлектростанции будет равна 10,7 МВт. Запланирована установка двух гидроагрегатов мощностью по 5,35 МВт, а годовая производительная мощность — 41,1 млн кВт.ч.

МГЭС Кыргыз-Ата, МГЭС на р. Джиптик (Кыргызстан)

МГЭС Кыргыз-Ата мощностью 0,25 МВт Ноокатского района Ошской области, обе ГЭС принадлежат компании Сателлит 2005 и на данный момент находятся на стадии строительства.

ГЭС Торсилла (Грузия)

Мощность 1,05 МВт. Предполагаемые инвестиции: 2,1 млн долл. Проект реализуется Фондом развития энергетики Грузии. Проект на стадии поиска инвесторов.

Красногорские МГЭС (Россия)

Проект предусматривает строительство на реке Кубань двух малых гидроэлектростанций. Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт. Строительство началось в июне 2019 года, ввод новых гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021–2022 гг.

Получить отчёт – https://hydropowercongress.com/otchet-o-sostoyanii-malyh-ges-tsentralnoj-azii-i-kaspijskogo-regiona/



Обращаю Ваше внимание, что наиболее перспективные проекты строительства и модернизации малых ГЭС Центральной Азии и Каспия (Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан, Таджикистан) будут обсуждаться в рамках 5-го Ежегодного Международного Конгресса и Выставки «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» (17-18 февраля 2021, Ташкент, Узбекистан).



Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Республики Узбекистана. Стратегический партнер: Узбекгидроэнерго. Бронзовый спонсор: CINK Hydro Energy.