Если бы не было журнала RusCable Insider Digest, его следовало бы придумать, очень уж он получается интересный и информативный. И свежий выпуск не исключение.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №202 от 14 декабря 2020 года

Во-первых, вышел материал о поездке нашей редакции на Курский электроаппаратный завод. Целых 8 страниц фотографий и рассказа о том, как там обстоят дела, как удаётся организовать 1500 человек, какие новые разработки есть и зачем заводу нужна ещё и социально-культурная деятельность.

Истории с контрафактом в кабельной отрасли остаются актуальными. Производителей кабеля без стеснения подделывают и такой продукт заполоняет рынок. На днях в редакцию RusCable.Ru поступила информация о производстве кабеля под брендом «Remz» и «RT кабель» в подмосковном городе Талдом. Читайте эту историю на 12 странице.

Тендер... Как много в этом слове для специалиста-кабельщика слилось. Учесть себестоимость, колебания курсов валют и металлов, маржинальность своей компании, наличие необходимых материалов для производства продукции, конкурентные предложения на рынке. Просчитать ситуацию наперед и провести разведку вовремя. Взять сразу большой заказ или отрабатывать более скромные? О рисках работы с тендерной системой закупок и продаж, об особенностях работы с крупными заказчиками, государственными тендерными площадками, прибылях и потерях и даже о контрафакте вышло интервью с еще одним гостем, пожелавшим остаться инкогнито – ищите его на 13-15 страницах.

Что внутри выпуска?

Обложка: Кабельный завод "Энергокабель"

Поездка РусКабеля на КЭАЗ. Большой репортаж также и в видеоформате

Контрафакт из Талдома. Интервью с Дмитрием Зориным , TDM ELECTRIC

Нужен кабель. Для Москвы! Эксклюзивное интервью в рубрике "Инкогнито"

Грязная вода. Проблема зеленого водорода, о которой не говорит никто. Материал ЭНЕРГОСМИ.РУ

Электрокары на солнечных батареях, умные каски, датчик водорода в виде бабочки, энергосберегающие технологии в Эрмитаже, "Изолятор" на форуме "Сделано в России" – обо все и более в дайджесте ЭлектроПортал.ру! https://elektroportal.ru/

Томсккабель проводит конкурс "ВНЕ ВРЕМЕНИ" к двадцатилетию компании

Ну и конечно все самые важные и интересные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала RusCable Insider! Cкачивайте и подписывайтесь!

Прямой эфир RusCable Live в прошлую пятницу 11 декабря. Обсуждали пятилетие Алюминиевой Ассоциации и ситуацию вокруг РЭМЗ.