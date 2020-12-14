RusCable Insider #202
КЭАЗ: Как делают российские выключатели. Контрафакт из Талдома. Интервью о тендерах...
14 декабря 2020, 13:27
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, ЗЭТО, Integrity, СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника Электроэнергетика
Если бы не было журнала RusCable Insider Digest, его следовало бы придумать, очень уж он получается интересный и информативный. И свежий выпуск не исключение.
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №202 от 14 декабря 2020 года
Во-первых, вышел материал о поездке нашей редакции на Курский электроаппаратный завод. Целых 8 страниц фотографий и рассказа о том, как там обстоят дела, как удаётся организовать 1500 человек, какие новые разработки есть и зачем заводу нужна ещё и социально-культурная деятельность.
Истории с контрафактом в кабельной отрасли остаются актуальными. Производителей кабеля без стеснения подделывают и такой продукт заполоняет рынок. На днях в редакцию RusCable.Ru поступила информация о производстве кабеля под брендом «Remz» и «RT кабель» в подмосковном городе Талдом. Читайте эту историю на 12 странице.
Тендер... Как много в этом слове для специалиста-кабельщика слилось. Учесть себестоимость, колебания курсов валют и металлов, маржинальность своей компании, наличие необходимых материалов для производства продукции, конкурентные предложения на рынке. Просчитать ситуацию наперед и провести разведку вовремя. Взять сразу большой заказ или отрабатывать более скромные? О рисках работы с тендерной системой закупок и продаж, об особенностях работы с крупными заказчиками, государственными тендерными площадками, прибылях и потерях и даже о контрафакте вышло интервью с еще одним гостем, пожелавшим остаться инкогнито – ищите его на 13-15 страницах.
Что внутри выпуска?
Прямой эфир RusCable Live в прошлую пятницу 11 декабря. Обсуждали пятилетие Алюминиевой Ассоциации и ситуацию вокруг РЭМЗ.
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