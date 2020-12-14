Запланированный объем финансирования ремонтной программы филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» в 2020 году должен составить 248,55 млн рублей. За прошедшие 10 месяцев энергетики филиала отремонтировали 1519,658 км линий электропередачи всех классов напряжения и 674 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Выполнение ремонтной программы идет в плане. На выполнение мероприятий по ремонту электрооборудования и электрических сетей филиала в январе-октябре текущего года было направлено 234,34 млн рублей.

С целью повышения качества электроснабжения потребителей Смоленскэнерго провело ремонт отдельных единиц оборудования на 180 подстанциях 35-110 кВ. К ремонтным работам энергетики приступили в январе, но самая активная стадия работ пришлась на теплое время года.

«Качественное выполнение ремонтной программы является одним из основных условий подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению осенне-зимнего периода. При этом основной объем ремонтных работ в этом году выполнялся силами собственного персонала без привлечения подрядных организаций. Это позволяет наиболее эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы компании, а также повышать квалификацию наших сотрудников в результате освоения современных методов и способов производства работ в электросетевом комплексе. Наши специалисты на практике применяют в ремонтно-эксплуатационной деятельности новейшее электрооборудование и соответствующие инструменты, приспособления и средства защиты», - прокомментировал директор филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Сабир Агамалиев.

Выполнение ремонтной программы филиала направлено на обеспечение работоспособности линий электропередачи и подстанций, безаварийное прохождение отопительного сезона и общее повышение надежности электросетевого комплекса региона.

Энергетики просят жителей области с пониманием относиться к временным неудобствам, связанным с ограничением электроснабжения на время проведения плановых работ, поскольку эти меры направлены на дальнейшую бесперебойную работу энергооборудования и избежание аварийных ситуаций в сетях. Ознакомиться с графиком плановых отключений можно на сайте Россети Центр mrsk-1.ru, а также позвонив на прямую линию энергетиков 8-800-220-0-220, где специалисты контакт-центра подскажут, является ли отсутствие электричества в доме плановым, или же связано с какой-либо нештатной ситуацией, уточнят сроки включения и причину обесточивания.