В дежурную часть Отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону обратился владелец строительного магазина с заявлением о краже медного электрического провода на общую сумму 134 тысячи рублей.

В результате осмотра места происшествия стражи порядка установили, что злоумышленник, повредив металлическую дверь, проник в помещение и украл электрический кабель.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Украденное имущество удалось изъять и вернуть законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 стати 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.