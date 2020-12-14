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В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли кражу из строительного магазина

В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли кражу из строительного магазина

14 декабря 2020, 15:30
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ГУ МВД России по Ростовской области

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В дежурную часть Отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону обратился владелец строительного магазина с заявлением о краже медного электрического провода на общую сумму 134 тысячи рублей.

В результате осмотра места происшествия стражи порядка установили, что злоумышленник, повредив металлическую дверь, проник в помещение и украл электрический кабель.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Украденное имущество удалось изъять и вернуть законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 стати 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: ГУ МВД России по Ростовской области

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