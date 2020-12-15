Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков приняла участие в Национальном промышленном Форуме.

В этом году в насыщенную программу НПФ включены заседания по следующим направлениям: общесистемные меры поддержки проектов промышленных компаний, диверсификация оборонно-промышленного комплекса в интересах крупного частного бизнеса, развитие экспорта высокотехнологичной продукции, внебюджетное финансирование проектов промышленных компаний. В ходе заседания группы «Импортозамещение. Диверсификация оборонно-промышленного комплекса в интересах крупного бизнеса» Павел Валерьевич выступил с рядом предложений, касающихся цифровизации работы предприятий.

Для повышения эффективности предприятий оборонно-промышленного комплекса Павел Моряков считает необходимым разработать базовые модели цифровизации по двум цифровым блокам – для конструкторского бюро и производства. Модели должны быть унифицированы и в рамках государственной программы распространены по всей отрасли ОПК. Это, по словам эксперта, позволит поднять эффективность минимум в 5 раз.

Кроме того, Павел Моряков выступил с идеей создать цифровой Банк услуг ОПК, где будут размещаться заказы от крупных компаний перед передачей их за рубеж. В данном Банке в рамках одного цифрового пространства будут аккумулированы все возможности сферы ОПК, и в зависимости от профиля компании, каждая сможет претендовать на тот или иной лот. Это позволит комплексно и эффективно продвигать возможности ОПК для гражданской продукции. Данный проект подразумевает, в том числе, офсетные контракты и Специальные инвестиционные контракты (СПИКи).

Павел Моряков, как руководитель сектора «Энергетика» в Алюминиевой Ассоциации России также отметил, что одна из целей инициативы – это включение в новый Банк услуг ОПК компаний энергетического сектора, и конечно, продукции членов Алюминиевой Ассоциации, производимой с применением алюминия и алюминиевых сплавов новой серии.

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Национальный промышленный Форум проводится с 2018 года. Цель форума – формирование предложений по вопросам реализации промышленной политики в России, развитие инициатив промышленных компаний, направленных на достижение национальных целей развития страны на период 2024 года и на плановый период до 2030 года. Миссия форума – развитие диалога бизнеса с органами власти федерального и регионального уровней, формирование актуальной промышленной повестки с учетом государственных приоритетов и запроса бизнеса.