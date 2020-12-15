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Режим ТОР привлечет на Чукотку более 8 млрд рублей инвестиций в 2021 году

Режим ТОР привлечет на Чукотку более 8 млрд рублей инвестиций в 2021 году

15 декабря 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОР ЧУКОТКА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: minvr.gov.ru

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ТОР Чукотка, инфраструктура

Заседание Наблюдательного совета территории опережающего развития «Чукотка» прошло под председательством Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина при участии исполняющего обязанности генерального директора КРДВ Николая Запрягаева и представителей Минвостокразвития России. На совещании рассмотрен план реализации действующих проектов резидентов, согласно которому объем инвестиций в 2021 году составит 8,4 млрд рублей.

Основным докладчиком выступил директор ООО «УК ТОР «Чукотка» (дочернее общество АО «КРДВ») Сергей Колядко, он представил текущие показатели развития ТОР:

«Резиденты реализуют 54 проекта с общим объемом инвестиций 36,9 млрд рублей, запланировано создание более 3,6 тысячи рабочих мест. Предприниматели ведут добычу полезных ископаемых, производят пищевые продукты, занимаются логистикой сельским хозяйством, рыбопереработкой, промышленным производством. Инвесторы ТОР реализовали 22 проекта, вложили в экономику региона 7,8 млрд рублей и трудоустроили 1240 жителей округа».

Сергей Колядко сообщил, что в 2021 году по планам-графикам реализации действующих проектов на ТОР «Чукотка» предусмотрены инвестиции объемом 8,4 млрд рублей. Главным образом это проекты недропользователей. Также дополнительно будет создано около 300 рабочих мест.

В ходе заседания также обсуждены мероприятия по созданию инфраструктуры для резидентов ТОР «Чукотка». Из федерального бюджета на строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплоснабжения на территории Промышленного парка «Анадырь» выделяется более 800 млн рублей. До конца декабря планируется заключить контракт с подрядной организацией на разработку проекта планировки территории парка, который будет применен для разработки проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры.

«Мы нацелены как на расширение числа резидентов ТОР «Чукотка», так и на безусловную реализацию каждого заявленного проекта. Для этого идет работа по обеспечению применения инвесторами набора имеющихся налоговых льгот и административных преференций, создаются объекты инфраструктуры, ведется актуализация перспективного плана развития ТОР на долгосрочный период. Обновленный план будет содержать мероприятия, помогающие достигать ключевых показателей социально-экономического развития Чукотки», - отметил исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Николай Запрягаев.

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Источник: minvr.gov.ru

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