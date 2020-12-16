16 декабря в Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» состоялась закладка четвертого серийного атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» - директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, заместитель директора филиала по атомным судам ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Владимир Егоров, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Давид Адамия, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов.

Открыл торжественную церемонию директор Балтийского завода Алексей Кадилов:

«В новейшей истории Балтийского завода таких серий еще не было, целых пять судов одного проекта!» Он поблагодарил коллектив предприятия, а также заказчика, Госкорпорацию «Росатом», за оказанное доверие.

Глава Росатома Алексей Лихачев отметил:

«Новая серия ледоколов – это торжество инженерной мысли. Это самые мощные и самые эффективные ледоколы, существующие сегодня на планете. Ну и предмет нашей гордости – это постоянное увеличение доли российских комплектующих. Уверен, что впереди наc ждут новые инновационные решения!»

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин сказал:

«Ледоколы такого типа нужны для того, чтобы Северный морской путь мог стабильно работать, а регион ушел от зависимости короткой арктической навигации и перешел к круглогодичной доставке грузов. Это сильно повлияет на качество жизни и реализацию инвестиционных проектов».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сказал:

«Сегодня мы закладываем очередной серийный ледокол. Это является еще одним подтверждением высокого профессионализма балтийцев. У нас нет никаких сомнений, что этот заказ будет исполнен с нужным качеством и в нужные сроки».

Вячеслав Рукша сказал:

«Сегодня мы заложили пятый ледокол серии 22220, названный «Чукотка». Это значит, что мы готовимся к регулярной круглогодичной навигации по всему Северному морскому пути. Во-вторых, это показывает, что мы успешно преодолели проблему замены действующих атомных ледоколов на новые, более мощные и современные, без так называемой «ледовой паузы» и срыва крупных проектов, реализуемых в Арктике. Новые инвесторы могут уверенно начинать свои проекты, так как ледокольных мощностей будет достаточно на ближайшие 40 лет. А там уже появится новое поколение новых ледоколов».

«Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 должны стать основой современного атомного ледокольного флота, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Первый рабочий рейс в акватории Северного морского пути совершил головной универсальный атомный ледокол «Арктика». Экипаж судна в полном объеме выполнил поставленные перед ним задачи. Не сомневаюсь, что при строительстве четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка» судостроители учтут опыт постройки предыдущих атомоходов проекта 22220 и передадут нам ледокол, отвечающий всем заявленным характеристикам».

По традиции на днищевую секцию судна была установлена закладная доска, почетное право прикрутить которую было предоставлено губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину, генеральному директору Госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву, вице-президенту Объединенной судостроительной корпорации Давиду Адамии и генеральному директору ФГУП «Атомфлот» Мустафе Кашке.

Акт о закладке четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220 подписали генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, заместитель директора филиала по атомным судам ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Владимир Егоров и генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов.

Ввод в эксплуатацию четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка» запланирован на декабрь 2026 года.

Для справки:

Контракт на строительство 3-го серийного универсального атомного ледокола и 4-го серийного универсального атомного ледокола между ФГУП «Атомфлот» и АО «Балтийский завод» был подписан в августе 2019 года. Стоимость контракта составляет 100 млрд рублей.

Четвертый серийный универсальный атомный ледокол «Чукотка» будет предназначен для самостоятельной проводки судов, лидирования караванов в Западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы.

Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Ледокол оснащен двухреакторной ядерной энергетической установкой нового поколения «РИТМ-200». Это инновационная, не имеющая зарубежных аналогов и полностью отечественная разработка одного из старейших конструкторских бюро атомной отрасли - «ОКБМ Африкантов». Она была спроектирована на основе опыта создания и эксплуатации реакторных установок атомных ледоколов с учетом современных тенденций развития мировой атомной энергетики. Это двухреакторная установка с реакторами тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. «РИТМ-200» почти в два раза легче и компактнее, соответственно дешевле по материалоемкости и занимает меньше места на судне, а следовательно - экономически эффективнее. Конструктивно такое решение достигается благодаря тому, что парогенераторы, которые раньше находились вне реактора, теперь располагаются непосредственно в нем (интегральная компоновка).

Основные характеристики судна: длина - 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина - 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде), осадка - 10,5 метра/9,03 метра; максимальная ледопроходимость - 2,9 метра; водоизмещение - 33 540 тонн; расчетный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 53 человека.

В настоящее время на производственной площадке АО «Балтийский завод» ведется строительство 1-го серийного универсального атомного ледокола «Сибирь», 2-го серийного универсального атомного ледокола «Урал», 3-го серийного универсального атомного ледокола «Якутия».

Источник: Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом», Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»