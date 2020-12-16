RusCable Insider #202
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16 декабря 2020, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ЭКСПОРТ
Отрасль: Кабельная промышленность
В 2019 году Смоленская область первой из всех российских регионов запустила программу акселерации «Экспортный форсаж». Это стало возможным благодаря внедрению в «пилотном» режиме в нашей области Регионального экспортного стандарта 2.0 по инициативе Губернатора Алексея Островского.
1.12.2020 АНО ЦПЭ Смоленской области запустил третий поток акселерационной программы «Экспортный форсаж», в котором приняли участия сотрудники ПО СмоленскЭлектроКабель.
Программа состоит из 6 интенсивных двухдневных модулей и межмодульных домашних заданий, в которых сотрудники отрабатывают все этапы жизненного цикла своих экспортных проектов. Результатом участия в программе развития экспорта станет рост продаж на внешних рынках и заключение крупных контрактов сразу с несколькими контрагентами.
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