 
Компании

ПО СмоленскЭлектроКабель принял участие в акселерационной программе "Экспортный форсаж"

В 2019 году Смоленская область первой из всех российских регионов запустила программу акселерации «Экспортный форсаж». Это стало возможным благодаря внедрению в «пилотном» режиме в нашей области Регионального экспортного стандарта 2.0 по инициативе Губернатора Алексея Островского.

1.12.2020 АНО ЦПЭ Смоленской области запустил третий поток акселерационной программы «Экспортный форсаж», в котором приняли участия сотрудники ПО СмоленскЭлектроКабель.

Программа состоит из 6 интенсивных двухдневных модулей и межмодульных домашних заданий, в которых сотрудники отрабатывают все этапы жизненного цикла своих экспортных проектов. Результатом участия в программе развития экспорта станет рост продаж на внешних рынках и заключение крупных контрактов сразу с несколькими контрагентами.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПО СмоленскЭлектроКабель

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
АО НП 16.12.2020
АО НП "Подольсккабель" награждено медалью "30 ЛЕТ МЧС РОССИИ"
МЕТАКЛЭЙ - финалист премии 15.12.2020
МЕТАКЛЭЙ - финалист премии "Бизнес-индекс Химкомплекса"
Онлайн-мероприятия недели 15.12.2020
Онлайн-мероприятия недели
Завод 15.12.2020
Завод "Энергокабель" продолжает сертификацию кабелей в области использования атомной промышленности
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review / КЭАЗ
+