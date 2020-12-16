Инвестор создаст в столице современный завод по производству ветеринарных препаратов с общим объемом инвестиций 514 млн рублей. Реализацией проекта займется компания «БиноМедВетСервис», которой присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Соответствующее соглашение с инвестором подписали 16 декабря в рамках заседания Правительства Москвы с промышленными компаниями.

«По условиям соглашения, компания «БиноМедВетСервис» возведет современное предприятие, на котором будет налажено производство как минимум пяти ветеринарных препаратов. Город уже предоставил инвестору в аренду земельный участок в Юго-Западном административном округе площадью 0,3 га. Инвестиции в строительство завода составят 514 млн рублей, его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. На предприятии будет создано 85 новых рабочих мест», – сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания «БиноМедВетСервис» не первый год ведет свой бизнес в Беларуси. Получая главный компонент действующего вещества из Германии, препараты производила в Гомеле. В Москве же инвестор наладит производство полного цикла– от изготовления субстанции до конечного продукта, благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта.

«Статус ИПП дает право на существенные налоговые и неналоговые льготы: общая налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на четверть. Налог на прибыль уменьшается 26% (он составит 12,5% вместо 17%), на 99% снижается земельный налог, обнуляется налог на имущество. Кроме того, наличие такого статуса позволяет компаниям, в том числе «БиноМедВетСервис», получить льготы по арендной плате за участок: она составит всего 0,01% вместо 1,5% от кадастра», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Компания, получившая статус ИПП, оказалась в Москве не случайно. Инвестора привлекли условия, которые предлагает столица для новых проектов.

«Присвоение статуса ИПП является существенной поддержкой для бизнеса, в том числе благодаря тем льготам, которые он предоставляет. Эти условия и побудили нас открыть завод в Москве и перевести сюда свое производство. Помимо финансовой помощи, мы получаем поддержку и в подготовке проекта - представители Департамента инвестиционной и промышленной политики оказывают нашей компании оперативную консультационную помощь по согласованию документов», - рассказал генеральный директор «БиноМедВетСервис» Иван Поляков.

Статус ИПП присваивается компаниям, которые строят или модернизируют промышленные производства, создают промкомплексы, индустриальные парки и технопарки. Сегодня в Москве реализуются инвестиционные приоритетные проекты по созданию технопарков, индустриального парка, пищевых производств, завода по выпуску автокомпонентов, производства железобетонных изделий, музейно-выставочного комплекса, геронтологических центров. Механизм присвоения статусов инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) был запущен в 2018 году, и сегодня таких проектов в столице 14 с совокупным объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей, на новых предприятиях будет создано 10,8 тыс. рабочих мест. Только в этом году, статус ИПП получили шесть компаний, они вложат в совокупности 5,3 млрд рублей в создание двух геронтологических центров, двух технопарков, а также в реконструкцию производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода. Объем льгот составит 142 млн рублей в год. В результате реализации проектов в городе появится более двух тысяч рабочих мест.