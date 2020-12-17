Глас Народа
17 декабря 2020, 17:24
Рубрика: Контракты
Метки: НАЦПРОЕКТ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым Военно-строительная компания определена в качестве единственного исполнителя закупок по работам, связанным со строительством Тульского областного онкодиспансера. Цена госконтракта на эти цели утверждена в сумме более 4,94 млрд рублей, соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Определить: публично-правовую компанию "Военно-строительная компания" единственным исполнителем осуществляемых для нужд Тульской области закупок работ по строительству объекта "государственное учреждение здравоохранения "Тульский областной онкологический диспансер", - говорится в тексте распоряжения.
В приложении к документу отмечено, что цена государственного контракта на строительство онкодиспансера составляет более 4,94 млрд рублей, она "является твердой, определяется на весь срок исполнения государственного контракта и не может быть превышена".
В октябре кабмин выделил более 1,8 млрд рублей на строительство онкологического диспансера в Тульской области, при этом уточнялось, что эти средства позволят начать работы в 2020 году, а не в 2021 году, как планировалось.
В новом онкодиспансере планируется разместить поликлинику, стационар на 340 мест и операционные. Там будут проводить раннюю диагностику и оказывать медицинскую помощь онкологическим больным. Центр откроется в 2024 году. Всего на его создание потребуется около 8,2 млрд рублей, из которых свыше 6 млрд рублей будет профинансировано за счет федеральных средств.
По данным министерства здравоохранения региона, в Тульской области, где проживает около 1,5 млн человек, ежегодно регистрируется около 6 тыс. случаев злокачественных новообразований, на учете в онкодиспансерах состоят почти 40 тыс. жителей. Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из задач национального проекта "Здравоохранение".
Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.
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