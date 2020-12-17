Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым Военно-строительная компания определена в качестве единственного исполнителя закупок по работам, связанным со строительством Тульского областного онкодиспансера. Цена госконтракта на эти цели утверждена в сумме более 4,94 млрд рублей, соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить: публично-правовую компанию "Военно-строительная компания" единственным исполнителем осуществляемых для нужд Тульской области закупок работ по строительству объекта "государственное учреждение здравоохранения "Тульский областной онкологический диспансер", - говорится в тексте распоряжения.

В приложении к документу отмечено, что цена государственного контракта на строительство онкодиспансера составляет более 4,94 млрд рублей, она "является твердой, определяется на весь срок исполнения государственного контракта и не может быть превышена".

В октябре кабмин выделил более 1,8 млрд рублей на строительство онкологического диспансера в Тульской области, при этом уточнялось, что эти средства позволят начать работы в 2020 году, а не в 2021 году, как планировалось.

В новом онкодиспансере планируется разместить поликлинику, стационар на 340 мест и операционные. Там будут проводить раннюю диагностику и оказывать медицинскую помощь онкологическим больным. Центр откроется в 2024 году. Всего на его создание потребуется около 8,2 млрд рублей, из которых свыше 6 млрд рублей будет профинансировано за счет федеральных средств.

По данным министерства здравоохранения региона, в Тульской области, где проживает около 1,5 млн человек, ежегодно регистрируется около 6 тыс. случаев злокачественных новообразований, на учете в онкодиспансерах состоят почти 40 тыс. жителей. Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из задач национального проекта "Здравоохранение".

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.