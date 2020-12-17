На подъезде к аэропорту "Архангельск" пройдут ремонтные работы

Северо-Западный филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Архангельской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Федеральная автодорога М-8 «Холмогоры» общей протяженностью 1227 км проходит по территории Московской, Владимирской, Ярославской, Вологодской и Архангельской областей, связывает маршруты «Золотого кольца России» и входит в состав международного транспортного коридора «Север-Юг».

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено проведение ремонтных работ на подъезде к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги) (км 5+150 - км 14+500 трассы). Работы пройдут на участке от Краснофлотского моста, на улице Папанина и на Окружном шоссе в сторону аэропорта.

В ходе реализации проекта будут укреплены проектные откосы земляного полотна и обочин, заменена дорожная одежда, отремонтированы водоотводные трубы и автобусные остановки: построят заездные карманы и восстановят тротуары, для людей с ограниченными физическими возможностями в местах пешеходных переходов устроят локальные понижения бортового камня. На трассе установят новые дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, восстановят электроосвещение, частично переустроят линии связи и электропередач, наружные сети водоснабжения и канализации. Коме того, будут выполнены иные необходимые работы.

Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства». Проектную документацию подготовили в ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры «ИНТИ».

Фото: arhregion.ru