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Обновление раздела Испытательный центр (ИЦЭО) АО "Контактор"

Обновление раздела Испытательный центр (ИЦЭО) АО Контактор

17 декабря 2020, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) обновил раздел «Испытательный центр» на корпоративном сайте. Теперь на ресурсе можно найти всю необходимую информацию о деятельности центра, его технических возможностях, услугах и области аккредитации. Новый дизайн повысил удобство пользования страницы и упростил навигацию. Оставить заявку на испытание продукции также стало проще: можно воспользоваться формой обратной связи в разделе «Услуги ИЦЭО».

Испытательный центр электрооборудования АО «Контактор» является одним из немногочисленных центров, аккредитованный Федеральной службой по аккредитации, входит в реестр Аккредитованных лиц и Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

Центр проводит испытания прототипов электротехнической продукции и серийных образцов для контроля качества продукции «Контактора», а также оказывает услуги сторонним организациям в проведении широкого спектра испытаний для сертификации.

На базе испытательного центра АО «Контактор» проводятся комплексные испытания низковольтного оборудования как для обязательной, так и для добровольной сертификации. Все виды испытаний осуществляются в пределах одного комплекса, что упрощает логистику. В центре эксплуатируются более 60 единиц оборудования для испытаний, в том числе и для крупногабаритных образцов.

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Источник: Завод Контактор

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