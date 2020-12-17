Норвежское международное общество по сертификации и классификации DNV GL, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент рисков, опубликовало доклад, в котором отмечается, что при наличии соответствующих стимулов установленная мощность плавучих ВЭС может вырасти в 2 тыс. раз к 2050 г. (с существующих 100 МВт до 250 ГВт).

В докладе также отмечается, что плавучие ВЭС не зависят от такого фактора, как глубина моря или океана в месте размещения станции, что делает данный вид ветрогенерации особенно привлекательными и доступным для использования гораздо большим количеством стран, особенно для электроснабжения мегаполисов Азиатско-Тихоокеанского региона.

По мнению DNV GL, плавучие ВЭС могут обеспечить до 2% общемирового потребления электроэнергии к 2050 г. Для достижения этого потребуется разработка более всеобъемлющих отраслевых стандартов и мер по управлению рисками, что обеспечит возможность широкого внедрения данной технологии производства электроэнергии и будет иметь важное значение для укрепления доверия к ней со стороны потенциальных инвесторов. Согласно приведенным в докладе данным, ожидается, что стоимость электроэнергии, вырабатываемой плавучими ВЭС упадет примерно на 70% к 2050 г. и на среднемировом уровне составит € 40 за МВт*ч, что откроет новые возможности для привлечения инвестиций в строительство плавучих ВЭС со стороны разработчиков шельфовых нефтегазовых месторождений и морской отрасли, поскольку они получат возможность изменить портфель своих генерирующих мощностей и стать менее зависимыми от ископаемого топлива. Хотя не ожидается, что средняя цена электроэнергии, выработанной плавучими ВЭС, станет ниже средней цены электроэнергии, выработанной шельфовыми ВЭС, разница в ценах между ними будет уменьшаться по мере снижения обеих. Ключом к снижению цен станет использование более мощных ветровых турбин, строительство более крупных ветропарков, внедрение новых технологий и создание высококонкурентной цепочки поставок оборудования для ВЭС.

По мнению президента DNV GL Реми Эриксен (Remi Eriksen) в настоящее время строительство плавучих ВЭС вполне осуществимая с технической точки зрения задача, и проблема заключается в том, чтобы в возможно короткие сроки сделать их строительство коммерчески привлекательным.

Информационно-аналитический ресурс PEi