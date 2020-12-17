В связи с развитием бейсджампинга, кайтсерфинга, парапланеризма и других видов спорта с использованием строп и парашютов «Россети Янтарь» предупреждают экстремалов: проведение спортивных мероприятий и тренировок в местах прохождения трасс воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторных подстанций недопустимо!

Категорически запрещается проникать на территорию энергообъектов, влезать на опоры воздушных ЛЭП, крыши домов и строений, где имеются электрические провода. Приближение человека и спортивного оборудования на близкое расстояние к проводам ЛЭП, а тем более столкновение с энергообъектом, - смертельно опасно для жизни! Кроме того, противоправные действия на объектах энергетики создают угрозу для надежного электроснабжения потребителей.

«За последние полгода зафиксировано 2 случая бейс-прыжков с опор линий электропередачи 110 и 330 кВ в районе реки Преголи. По всем фактам противоправных действий «Россети Янтарь» инициировали проверку с последующей передачей материалов в правоохранительные органы. Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность», - отметил начальник департамента безопасности «Россети Янтарь» Игорь Брындин.

Для спортсменов-экстремалов опоры ЛЭП служат вышкой для прыжков с парашютом. Своими антидостижениями бейсджамперы делятся в социальных сетях, делая селфи на энергообъектах и записывая видео.

Согласно правилам устройства электроустановок, опоры ЛЭП не требуют ограждения. Однако «Россети Янтарь» были вынуждены пойти на эту меру. Энергетики ограничили доступ к самым высоким в России стилизованным опорам линии электропередачи 330 кВ, установив вокруг основания каждого «якоря» двухметровый забор. Монтаж ограждений также осуществляется у 80-метровых опор ЛЭП 110 кВ, расположенных у реки Преголи в Калининграде.

Обо всех нарушениях и повреждениях в электросетевом комплексе можно сообщить в единый контакт-центр «Россети» по номеру телефона 8-800-220-02-20 (бесплатно и круглосуточно).