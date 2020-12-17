Сбербанк выступит финансовым партнером концессии по созданию мостового перехода через реку Лена. Проект реализуется на основе концессионного соглашения, подписанного 13 февраля 2020 года между правительством Республики Саха (Якутия) и консорциумом Госкорпорации Ростех и Группы «ВИС». Банк открывает кредитную линию на десять лет с лимитом до 25 млрд рублей. Первая выборка кредитных средств запланирована в декабре 2020 года.

Церемония подписания кредитного соглашения прошла при участии главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова и председателя совета директоров Группы «ВИС» Игоря Снегурова. Документ подписали член совета директоров транспортного дивизиона Группы «ВИС» Наталия Резниченко и управляющий директор – начальник управления инфраструктурного финансирования и инжинирингового сопровождения Сбербанка Михаил Потеряхин.

Автодорожный мостовой переход будет построен близ села Старая Табага на левом берегу Лены и села Хаптагай на правом берегу. Он станет ключевым элементом Северного широтного пояса на востоке России, соединит федеральные автомобильные дороги «Колыма», «Вилюй», «Лена» и обеспечит круглогодичное сообщение между Якутией, Амурской, Магаданской, Иркутской областями и Хабаровским краем. Проект направлен на повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации.

«Строительство моста через реку Лена – один из важнейших инфраструктурных проектов в истории северо-востока страны, включенный в Национальную программу развития Дальнего Востока. Проект еще в 2019 году был поддержан президентом России Владимиром Путиным. Мостовой переход призван обеспечить связность огромных территорий нашей страны. Проект поможет снизить цены на товары для населения, увеличить ВРП и сэкономить миллиарды рублей бюджетных средств, выделяемых на северный завоз. Вхождение Сбербанка в пул партнеров строительства Ленского моста подтверждает надежность и национальный приоритет проекта», – отметил Айсен Николаев.

Общий объем бюджета проекта на инвестиционной стадии оценивается в 83 млрд рублей. Окончательная стоимость строительства трехпилонного вантового моста протяженностью 3,2 км будет определена по итогам прохождения экспертизы проектной документации. Помимо самого моста через Лену проект предусматривает возведение трех пойменных мостов, путепровода и двух транспортных развязок. Общая протяженность создаваемой транспортной инфраструктуры составит 14,7 км.

Герман Греф подчеркнул экономические эффекты проекта:

«Для нас большая честь поддержать значимый для всей страны инфраструктурный проект, который даст огромный экономический эффект. По прогнозам, строительство моста увеличит грузопоток до 6 млн тонн, а пассажиропоток — до 8 млн человек в год. Ежегодная экономия регионального бюджета благодаря изменению логистики северного завоза превысит 4 млрд рублей. Помимо этого, новый мост значительно улучшит качество жизни людей в регионе. Появление моста повысит уровень транспортной доступности населения Якутии с учетом обеспечения круглогодичного проезда по федеральным трассам «Вилюй» и «Колыма» с 20,9 до 83% в течение всего года».

В ноябре 2019 года Владимир Путин поручил правительству России проработать вопрос о строительстве мостового перехода через реку Лена. Концессия по созданию моста включена в национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года и рекомендована правительственной комиссией по транспорту к включению в комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры.

«Многостороннее партнерство с участием местной власти и крупных компаний, таких как Сбер, Ростех, Группа «ВИС», позволяет реализовать наши планы на высоком уровне и в сжатые сроки. Новая транспортная артерия до 70% сократит логистические затраты на доставку продукции. Создаст дополнительные условия для развития производств в сфере лесной промышленности, нефтепереработки, металлургии, переработки других видов сырья. Такие проекты, безусловно, двигают вперед экономику регионов и страны», – прокомментировал Сергей Чемезов.

В настоящее время завершена разработка документации по первому этапу проекта, она передана на рассмотрение Госэкспертизы. Этот этап включает подготовку территории строительства и позволит начать работы, не дожидаясь выхода из экспертизы основной части проекта, которую планируется завершить в мае 2021 года. Проектирование мостового перехода ведет Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург, проектировавший мосты на остров Русский и в Крым.

«Это уникальный инфраструктурный проект не только для России, но и для мира. В условиях вечной мерзлоты таких сооружений еще никто не строил. Ленский мост десятилетиями откладывался в «лист ожидания», находились более важные задачи. Между тем проект имеет стратегическое значение не только для нескольких регионов, не имеющих логистических связей, но и для развития всего востока России. Позиция президента по этому проекту сдвинула его с мертвой точки, и мы, как концессионер, полностью выполняем свои обязательства в соответствии с подписанной дорожной картой», – подчеркнул Игорь Снегуров.

Ленский мост позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем, а в перспективе – создать международный транспортный коридор между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Реализуемый проект будет иметь для региона значительный мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, развитие прилегающих территорий и улучшение качества жизни населения. Запуск моста может оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП республики в размере 3% ежегодно. По итогам оценки социально-экономических эффектов, произведенной Минэкономразвития России, эффекты от строительства Ленского моста превышают более чем в 1,6 раза инвестиции в его создание.