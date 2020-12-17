16 декабря заместитель генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) Евгений Сиротенко принял участие в круглом столе «Цифровая трансформация энергетики», организованном Издательским домом «Деловой Петербург».

Евгений Сиротенко рассказал об основных проектах в сфере цифровизации, реализуемых Системным оператором при участии субъектов электроэнергетики в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада.

Важнейшая часть цифровой трансформации отрасли, предусмотренная Энергетической стратегией РФ до 2035 года, – внедрение технологий автоматизированного дистанционного управления оборудованием и энергообъектами из диспетчерских центров компании и центров управления сетями (ЦУС) сетевых организаций. Согласно утвержденному правительством РФ документу, в течение ближайших 15 лет в ЕЭС России должно быть обеспечено 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети 110 кВ и выше и объектов генерации 25 МВт и выше.

Как отметил Евгений Сиротенко, в ОЭС Северо-Запада в сотрудничестве с ПАО «Россети» реализованы проекты дистанционного управления оборудованием восьми подстанций: 330 кВ – Волхов-Северная, Ржевская, Центральная, Василеостровская, Завод Ильич, 220 кВ – Проспект Испытателей, расположенных в Санкт-Петербурге, а также ПС 110 кВ Береговая – в Калининградской области и ПС 110 кВ Завеличье – в Псковской области. Кроме того, в Калининградской области реализован проект дистанционного управления оборудованием Ушаковской ветроэлектростанции (ВЭС).

Использование технологий дистанционного управления позволяет повысить надежность работы и качество управления электроэнергетическим режимом за счет существенного, в 5–10 раз, сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, в том числе при ликвидации аварий в энергосистеме.

По словам Евгения Сиротенко, до конца 2025 года технологии дистанционного управления планируется внедрить еще на 25 объектах в ОЭС Северо-Запада.

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации электроэнергетики в настоящее время является создание в отрасли единого информационного пространства на базе международных стандартов CIM. Инициатором и основным драйвером этого процесса выступает Системный оператор. В ОЭС Северо-Запада компания реализует совместные пилотные проекты по организации информационного взаимодействия на основе стандартов CIM с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция, а также филиалом ПАО «Россети» – АО «Россети Янтарь». Переход субъектов отрасли к использованию единого языка технологического общения позволяет упорядочить информационные потоки между предприятиями, повысить качество используемых данных, снизить разнородность и разновременность обновления технологических сведений, обеспечить совместимость информационных продуктов различных производителей вне зависимости от их назначения.

С целью повышения эффективности противоаварийного управления и повышения устойчивости функционирования энергосистемы при возникновении аварийных возмущений, в операционной зоне ОДУ Северо-Запада внедрена централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА) третьего поколения. Применение ЦСПА позволяет оптимизировать объем управляющих воздействий противоаварийной автоматики, существенно расширить область допустимых режимов работы территориальной энергосистемы и повысить общую надежность функционирования ЕЭС России.