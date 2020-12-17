 
Цифровая революция

Системный оператор рассказал о внедрении цифровых технологий в Объединенной энергосистеме Северо-Запада

16 декабря заместитель генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) Евгений Сиротенко принял участие в круглом столе «Цифровая трансформация энергетики», организованном Издательским домом «Деловой Петербург».

Евгений Сиротенко рассказал об основных проектах в сфере цифровизации, реализуемых Системным оператором при участии субъектов электроэнергетики в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада.

Важнейшая часть цифровой трансформации отрасли, предусмотренная Энергетической стратегией РФ до 2035 года, – внедрение технологий автоматизированного дистанционного управления оборудованием и энергообъектами из диспетчерских центров компании и центров управления сетями (ЦУС) сетевых организаций. Согласно утвержденному правительством РФ документу, в течение ближайших 15 лет в ЕЭС России должно быть обеспечено 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети 110 кВ и выше и объектов генерации 25 МВт и выше.

Как отметил Евгений Сиротенко, в ОЭС Северо-Запада в сотрудничестве с ПАО «Россети» реализованы проекты дистанционного управления оборудованием восьми подстанций: 330 кВ – Волхов-Северная, Ржевская, Центральная, Василеостровская, Завод Ильич, 220 кВ – Проспект Испытателей, расположенных в Санкт-Петербурге, а также ПС 110 кВ Береговая – в Калининградской области и ПС 110 кВ Завеличье – в Псковской области. Кроме того, в Калининградской области реализован проект дистанционного управления оборудованием Ушаковской ветроэлектростанции (ВЭС).

Использование технологий дистанционного управления позволяет повысить надежность работы и качество управления электроэнергетическим режимом за счет существенного, в 5–10 раз, сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, в том числе при ликвидации аварий в энергосистеме.

По словам Евгения Сиротенко, до конца 2025 года технологии дистанционного управления планируется внедрить еще на 25 объектах в ОЭС Северо-Запада.

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации электроэнергетики в настоящее время является создание в отрасли единого информационного пространства на базе международных стандартов CIM. Инициатором и основным драйвером этого процесса выступает Системный оператор. В ОЭС Северо-Запада компания реализует совместные пилотные проекты по организации информационного взаимодействия на основе стандартов CIM с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция, а также филиалом ПАО «Россети» – АО «Россети Янтарь». Переход субъектов отрасли к использованию единого языка технологического общения позволяет упорядочить информационные потоки между предприятиями, повысить качество используемых данных, снизить разнородность и разновременность обновления технологических сведений, обеспечить совместимость информационных продуктов различных производителей вне зависимости от их назначения.

С целью повышения эффективности противоаварийного управления и повышения устойчивости функционирования энергосистемы при возникновении аварийных возмущений, в операционной зоне ОДУ Северо-Запада внедрена централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА) третьего поколения. Применение ЦСПА позволяет оптимизировать объем управляющих воздействий противоаварийной автоматики, существенно расширить область допустимых режимов работы территориальной энергосистемы и повысить общую надежность функционирования ЕЭС России. 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
РЭА при Минэнерго намерено создать отраслевой центр кибербезопасности в ТЭК 17.12.2020
РЭА при Минэнерго намерено создать отраслевой центр кибербезопасности в ТЭК
Глава Системного оператора: дистанционное управление энергообъектами станет одним из основных направ... 17.12.2020
Глава Системного оператора: дистанционное управление энергообъектами станет одним из основных направ...
Минстрой России представил результаты нового Индекса 16.12.2020
Минстрой России представил результаты нового Индекса "IQ городов"
АО 16.12.2020
АО "БЭСК" завершает проект Smart grid в Уфе

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно