"Восточная горнорудная компания" начала монтаж секций крупнейшего в РФ магистрального конвейера протяженностью 23 километра, который соединит Солнцевский угольный разрез с угольным морским портом Шахтерск. Наряду с высокой экономической эффективностью проект сочетает в себе современные технологии, передовые экологические стандарты и безопасность.

Строящийся объект представляет собой комплекс магистральных конвейеров, включая перегрузочные узлы и эстакаду, состоящую из трёх отрезков. Магистраль размещена в технологическом коридоре, имеющем в своем составе сервисную автодорогу, линии энергоснабжения и связи, освещение и защитные экраны. Трасса выбрана с учетом рельефа местности и технологических особенностей эксплуатации конвейерных систем. По проекту предусмотрены наземные и надземные секции эстакады в зависимости от необходимости пересечения водных преград и автодорог. При этом максимальная высота надземных отрезков будет достигать 24 метров.

Секции угольного конвейера монтируются на специально оборудованной площадке. Собранные конструкции проверяются службой контроля качества и доставляются к месту монтажа. Работы по устройству автодороги, фундаментов, монтажу конструкций ведутся параллельно на всех участках конвейера.

Для соблюдения техрегламента и контроля сборки конструкций на объект прибыл ведущий специалист разработчика и поставщика оборудования — французской компании RBL-REI SA. В рамках визита организованы обучающие семинары об особенностях монтажа и принципах работы оборудования. Совместно с российскими коллегами проводятся работы по сборке и монтажу оборудования на объекте. По состоянию на текущий момент возведён первый наземный отрезок магистрального конвейера в районе села Никольского Углегорского района. Каждая секция выполнена из оцинкованной стали. Вес одной секции составляет 400 кг.

В ходе строительства используются последние на сегодняшний день современные технологии. Скорость транспортировки угля по магистральному конвейеру составит 5,5 метра в секунду. Возводимый объект позволит осуществлять доставку угля наиболее экологичным, признанным во всем мире способом. По всей длине конвейера установлены укрытия, а на перегрузочных узлах предусмотрены системы обеспыливания. Установка пылеулавливающих систем на узлах перегрузки позволит достичь эффективности пылегазоочистки не менее 95%. Таким образом, после запуска конвейера пыление и шумовое воздействие существенно снизятся.

Реализация объекта создаст дополнительные рабочие места в Углегорском районе. По мере продвижения проекта предполагается провести набор и обучение персонала работе на новом высокотехнологичном оборудовании, привлечь к эксплуатации объекта высококвалифицированных работников, удержать молодых специалистов региона.

Строительство угольного магистрального конвейера входит в список приоритетных проектов Сахалинской области. Объем транспортировки угля с разреза в порт увеличится в 2 раза и в перспективе достигнет 20 млн тонн в год. Повышение производительности значительно скажется на увеличении налоговых отчислений и положительно повлияет на уровень развития социально-экономической ситуации в регионе.

Строительство магистрального конвейера реализуется "Восточной горнорудной компанией" в рамках режима свободного порта Владивосток, действие которого распространяется на Углегорский район. По предварительным данным, общий объем инвестиций в проект составит более 7 млрд рублей, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на ВГК.