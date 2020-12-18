"Окская судоверфь" построит еще три сухогруза

Спустя почти год с момента объявления первого конкурса ГТЛК все же смогла разыграть контракт на строительство трех сухогрузов проекта RSD59 стоимостью 3 млрд руб. Суда будут построены «Окской судоверфью» Владимира Лисина. Сухогрузы должны быть сданы к 2023 году. Таким образом, общий портфель заказов судоверфи на эти суда достигнет 18 штук.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) наконец разыграла 3 млрд руб. из общего бюджетного транша 10,7 млрд руб. на строительство трех сухогрузов «река—море» RSD59. Единственным заявителем и в итоге победителем конкурса стала «Окская судоверфь» Владимира Лисина. Суда должны быть сданы не позднее 31 декабря 2022 года.

Конкурс на строительство этих сухогрузов приходилось объявлять несколько раз. Всего в рамках второго этапа программы ГТЛК по развитию лизинга судов с государственным софинансированием, общей стоимостью 14,3 млрд руб., планировалось построить 15 судов.

Среди них — четыре пассажирских судна на подводных крыльях «Валдай», два пассажирских судна для Енисея, четыре земснаряда и пассажирское судно «Чайка» на СПГ (см. “Ъ” от 16 апреля). При этом на первый конкурс по строительству четырех сухогрузов (4 млрд руб.), объявленный в конце 2019 года, не было подано ни одной заявки. Тогда собеседники “Ъ” пояснили это неудачным временем — началась пандемия коронавируса, верфи побоялись выходить на конкурс в условиях неопределенности. После этого деньги пытались разыграть в апреле, а в сентябре конкурс уже был объявлен на три сухогруза, но и тогда он не состоялся из-за того, что единственная поданная заявка не соответствовала требованиям. Источники “Ъ” полагали, что сокращение средств и, как следствие, запланированных к строительству сухогрузов были связаны с секвестром денег ГТЛК из-за COVID-19.

Сухогрузы RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла и т. д. Проект Морского инженерного бюро. Наибольшая длина — 141 м, габаритная ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, вместимость грузовых трюмов — 11,4 тыс. куб. м. Расчетный срок службы корпуса судна — 24 года. Заказанные сейчас сухогрузы будут отличаться от уже строящихся повышенными экологическими требованиями по выбросам.

Ранее в материалах Минтранса отмечалось, что в качестве потенциальных эксплуатантов сухогрузных судов на деньги, выделенные ГТЛК, рассматриваются «Петротранс», «Дон» и Объединенная судоходная компания.

Источник “Ъ” в отрасли ранее называли «Петротранс» основным интересантом в получении этих сухогрузов, однако сейчас собеседники относятся к прогнозам с осторожностью. Часть собеседников не исключают, что сухогрузы могут достаться группе «Пола».

«Окская судоверфь» строит 15 сухогрузов RSD59. Первые пять для «Петротранса» уже сданы в эксплуатацию, еще десять строятся для судоходной компании «Астрол», из них два переданы заказчику. Кроме «Окской судоверфи», активное строительство RSD59 идет на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Предприятие с 2017 года построило более 20 таких судов, сейчас идет строительство еще семи сухогрузов. Кроме того, серия из пяти сухогрузов строится на Невском заводе (также входит в ОСК).