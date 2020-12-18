Компания Legrand проведет последние вебинары в уходящем году. С 22 по 25 декабря пройдет заключительная серия обучения, в рамках которой эксперты поделятся полезной информацией сразу по несколькими интересным темам: от системы умного дома до автоматических выключателей.

Во вторник, 22 декабря, пройдет вебинар по теме «Зачем нужны умные розетки и выключатели? Более 50 способов применения». Ведущий специалист центра обучения разберет функционал электроустановочных изделий с IoT-технологиями и поделится рядом решений с их применением.

Вебинар «Воздушные автоматические выключатели серий Протон и DMX³. Функции и настройка электронных расцепителей. Виды селективности» пройдет в среду, 23 декабря. Участникам будут представлены технические характеристики и особенности эксплуатации аппаратов серий Протон и DMX3, а также специалисты бренда расскажут о надежности и эффективности таких решений.

24 декабря, в четверг, в рамках обучения «Netatmo – как будет развиваться умный дом» профессионалы Legrand поделятся дальнейшими планами развития технологий для умного дома и решениями, которые будут доступны на рынке в предстоящем году.

Вебинар «Замена (ретрофит) воздушных автоматических выключателей серии "Электрон" производства АО "Контактор" на современные» пройдет в пятницу, 25 декабря. На нем специалисты Группы объяснят принцип модернизации воздушных автоматических выключателей серии "Электрон".

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

22 декабря, 10:00 по московскому времени: «Зачем нужны умные розетки и выключатели? Более 50 способов применения» - https://events.webinar.ru/Legrand/7235615

23 декабря, 12:00 по московскому времени: «Воздушные автоматические выключатели серий Протон и DMX³. Функции и настройка электронных расцепителей. Виды селективности» - https://events.webinar.ru/Legrand/7235663

24 декабря, 10:00 по московскому времени: «Netatmo – как будет развиваться умный дом» - https://events.webinar.ru/Legrand/7235705

25 декабря, 12:00 по московскому времени: «Замена (ретрофит) воздушных автоматических выключателей серии "Электрон" производства АО "Контактор" на современные» - https://events.webinar.ru/Legrand/7235727

Следите за анонсами мероприятий на следующий месяц!