АО "Контактор" приглашает на декабрьские вебинары

Присоединяйтесь на вебинары по продукции АО «Контактор», которые пройдут 23 и 25 декабря на онлайн площадке учебного центра Legrand:

Воспользуйтесь возможностью узнать дополнительную техническую информацию и задать вопрос ведущему специалисту отдела обучения Николаю Николаевичу Розенбергу.

Участие в мероприятии бесплатное, количество мест не ограничено.

Зарегистрироваться можно уже сейчас, и вы получите напоминание перед вебинаром https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/