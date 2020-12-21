АО "Контактор" приглашает на декабрьские вебинары

RusCable Insider #203
Как будет работать "Севкабель" в условиях банкротства. Кто контролирует заниженку? ...
21 декабря 2020, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника
Присоединяйтесь на вебинары по продукции АО «Контактор», которые пройдут 23 и 25 декабря на онлайн площадке учебного центра Legrand:
Воспользуйтесь возможностью узнать дополнительную техническую информацию и задать вопрос ведущему специалисту отдела обучения Николаю Николаевичу Розенбергу.
Участие в мероприятии бесплатное, количество мест не ограничено.
Зарегистрироваться можно уже сейчас, и вы получите напоминание перед вебинаром https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/
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