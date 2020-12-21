Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 64,9 млрд рублей на строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора в Димитровграде в Ульяновской области. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Как ожидается, установка на 150 МВт станет самым мощным в мире научным ядерным комплексом. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Согласно постановлению, застройщиком выступит Научно-исследовательский институт атомных реакторов, входящий в состав госкорпорации "Росатом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что комплекс поможет отработать новые технологии производства тепла и электроэнергии, радиоизотопов и модифицированных материалов, подробнее изучить проблемы переработки ядерных отходов и замкнутого топливного цикла.

"На его базе также планируется создать международный центр исследований, который позволит объединить усилия ученых из разных стран для проведения научных изысканий в сфере мирного атома", - добавили в кабмине.

Ранее в понедельник о предоставлении данных средств заявил глава правительства Михаил Мишустин. Финансирование проекта осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса".