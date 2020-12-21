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Системные операторы стран Балтии приступают к разработке единой информационной платформы

Системные операторы стран Балтии приступают к разработке единой информационной платформы

21 декабря 2020, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системные операторы Литвы (Litgrid), Латвии (AST) и Эстонии (Elering) заключили соглашение с венгерской компанией Navitasoft* о разработке общей ИТ-платформы для информационного обмена (common data transparency platform) в целях оптимизации работы регионального балансирующего рынка. Прибалтийские системные операторы ожидают, что создание и внедрение новой информационной платформы будет осуществлено в пятимесячный срок.

По словам директора Департамента по управлению системы Litgrid Гиедриуса Радвилы, информационная прозрачность является важным условием для обеспечения прозрачности и недискриминационности функционирования энергорынка. Предоставляя участникам энергорынка доступ к открытым данным трех прибалтийских стран в рамках одной информационной платформы, системные операторы стран Балтии стремятся к повышению ликвидности рынка и созданию конкурентной среды. Несмотря на то, что значительная часть информации о функционировании энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии в настоящее время представлена на ИТ-платформе (платформе информационной прозрачности) Ассоциации европейский системных операторов ENTSO-E, часть данных, относящихся, например, к функционированию балансирующего рынка стран Балтии, в настоящее время публикуется на отдельных информационных ресурсах. Так, в рамках действующей системы информационного обмена участники энергорынка стран Балтии получают необходимую им информацию из нескольких источников: информационные ресурсы (веб-сайты) каждого из прибалтийских системных операторов, информационная платформа балансирующего рынка стран Балтии, платформа информационной прозрачности ENTSO-E. Новая платформа поможет участникам энергетического рынка прибалтийских стран получить лучшее представление о функционировании рынка и ускорить рабочие процессы, поскольку данные о функционировании всех региональных энергорынков будут удобно представлены в одном месте.

По словам генерального директора Navitasoft Акоса Фюзи, в ходе подготовки к реализации проекта было проведено детальное обсуждение с клиентами из нескольких стран цифровых решений для внедрения ИТ-платформ информационной прозрачности в энергетическом и газовом секторах. Полученная информация способствовала выявлению оптимальных решений. Общий балансирующий рынок стран Балтии функционирует с 2018 г. Целью создания общего балансирующего рынка является обеспечение единых правил и равных условий для всех участников энергорынка стран Балтии, содействие формированию свободной конкурентной среды, создание равных возможностей для участников энергорынка из всех прибалтийских стран.

Официальный сайт Litgrid

* Специализируется в разработке и внедрении цифровых решений в энергетическом секторе.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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