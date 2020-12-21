Эксперты Управления государственной экспертизы Мурманской области рассмотрели проектную документацию на сооружение системы внешнего водоснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений возле села Белокаменка в Мурманской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, не имеющий, по оценкам экспертов, аналогов в Российской Федерации, создается в рамках проекта «Арктик СПГ-2», который реализует компания «Новатэк» в регионе. Планируется, что центр возьмет на себя функции интегратора оборудования, строительства отдельных модулей и окончательной сборки линий сжижения на плавучих основаниях. Технологии производства позволят оптимизировать логистическую схему и инфраструктуру, сформировав условия для отгрузки произведенного товара непосредственно в танкеры. Как подчеркивают в правительстве Мурманской области, реализация проекта предоставит возможность для увеличения доли российского сжиженного природного газа на мировом рынке до 15% к 2025 году, а также даст импульс для развития высокотехнологичных производств, малого и среднего предпринимательства. Запуск первой линии завода запланирован на 2023 год, второй и третьей – на 2024 и 2026 годы соответственно. Недавно проект был включен в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, утвержденную указом президента России Владимира Путина.

Проектом, одобренным государственными экспертами, предусмотрено строительство системы внешнего водоснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на площади 250 гектаров.

Напомним, в 2017 Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий по проекту возведения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Застройщик – ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Проект разработали в ООО «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений».

Фото: novatek.ru