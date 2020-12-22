Электрощит Самара отметил День энергетика

Компания Электрощит Самара провела праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню работника энергетической промышленности. В этом году встреча впервые прошла в онлайн-формате.

Ко Дню работника энергетической промышленности, который отмечается в России 22 декабря, компания Электрощит Самара провела праздничную встречу с сотрудниками. Мероприятие прошло 18 декабря в онлайн-формате.

В нем приняли участие ведущие представители отрасли, передовики производства, почетные гости из числа поставщиков и партнеров Электрощит Самара. На онлайн-встрече присутствовали заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Алексей Иванович Ильметов и депутат Думы городского округа Самара Денис Игоревич Купцов.

Генеральный директор управляющей организации Владимир Витальевич Шатунин поздравил работников предприятия с профессиональным праздником, поблагодарил за добросовестный труд и рассказал о ключевых достижениях компании в 2020 году.

В этом году энергетике, как и многим другим отраслям, пришлось столкнуться с трудностями в связи с пандемией и непростой экономической ситуацией в мире. Несмотря на это, предприятию Электрощит Самара удалось воплотить в жизнь амбициозные проекты. Компания продуктивно сотрудничала с партнерами, разрабатывала и внедряла инновационные технологии. Так, среди новинок, которые в настоящий момент выводятся на рынок — комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80 и низковольтное комплектное устройство BlokSet, востребованные не только на территории России и СНГ, но и в странах дальнего зарубежья.

Приоритетами Электрощит Самара в 2020 году стали развитие продуктовой линейки и реализация новых проектов, углубление сотрудничества с партнерами предприятия, выход на новые перспективные рынки, а также расширение взаимодействия с учебными заведениями по всей России. Компания также успешно взаимодействовала с Правительством Самарской области, в частности, по вопросам международной сертификации МЭК и создания промышленного электротехнического кластера. Важным событием стало включение Электрощит Самара в перечень системообразующих предприятий российской экономики в сфере энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности.

В ходе праздничной трансляции прозвучали поздравления от министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Юрьевича Богданова, врио министра промышленности и торговли Самарской области Олега Николаевича Жадаева, главы городского округа Самара Елены Владимировны Лапушкиной и главы Красноглинского района городского округа Самара Вячеслава Сергеевича Коновалова.

«Электрощит Самара — это предприятие с богатой историей, отличный пример динамичного развития, надежного партнерства, конкурентоспособной продукции и комфортных условий труда. Уходящий год стал для компании знаковым: в сентябре было запущено новое экспортно-ориентированное производство, связанное с уникальными разработками самарских инженеров. Правительство Самарской области, Министерство экономического развития и инвестиций со своей стороны всегда готовы поддержать предприятие и помочь в реализации намеченных планов развития», — подчеркнул Дмитрий Юрьевич Богданов.

«Профессия энергетика требует высокого профессионализма, опыта, мастерства и терпения. На протяжении многих десятков лет сотрудникам Электрощит Самара удается создавать отечественное конкурентоспособное оборудование, строить новые подстанции, вводить новые мощности, повышать надежность энергосистемы, укрепляя энергобезопасность Самарской области и всей нашей страны. Желаю вам и в будущем всегда быть искренне преданными своему делу и испытывать гордость от результатов своего труда!», — отметила Елена Владимировна Лапушкина.

По традиции, праздник продолжился вручением наград и почетных грамот в категориях «Эффективность», «Инновации», «Взаимодействие», «Наше будущее», «Равняемся на них», «Заслуженный ветеран производства» и лучшим командам предприятия, внесшим значимый вклад в реализацию ключевых проектов года. Почти 50 работников Электрощит Самара получили награды от компании. Сотрудникам, показавшим самые высокие результаты работы, вручили медали за заслуги перед заводом.